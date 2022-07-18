В домі вбитого в Україні російського солдата виявили холодильник із наклейками українською мовою.

Родичі вбитого на війні російського окупанта Іллі Василенка скаржаться журналістам на невиплату компенсації. На кадрах з будинку, за 4500 км від України, видно холодильник з наклейкою “2 роки. Повна гарантія!”, який, ймовірно, був вкрадений в Україні.

Сюжет під назвою “Грошей дали тільки на труну і пам’ятник” опублікований в youtube, передає NNS.

Сім’я вбитого військового живе в робочому селищі Чунський в Іркутській області рф – це Сибір, недалеко від Монголії на півдні.

Родичі окупанта скаржаться, що російська влада не виплатила їм компенсацію за його смерть. У якийсь момент інтерв’ю переміщається на кухню і в об’єктиві з’являється холодильник Beko з наклейкою гарантії на два роки українською мовою.

Як відомо, з перших днів повномасштабного вторгнення в Україну російські війська відзначилися на захопленій території масовим мародерством: виносять з будинків українців все – від техніки, унітазів і килимів до вживаних кросівок і спідньої білизни.

Варто зазначити, що в компанії BEKO, є власне виробництво на території рф в місті Кіржач, і відповідно товари з українським маркуванням на росію не поставляються.