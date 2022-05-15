Російські спецслужби мають компромат щодо кожного французького президента – корупційного або еротичного характеру.

Про це заявив російський політичний діяч Андрій Піонтковський в ефірі “Апостроф TV”, з посиланням на zn.ua передає NNS.

“Щодо кожного французького президента вони (російські спецслужби – ред.) збирали найширший компромат. Як еротичного, так і корупційного характеру”, зазначив Піонтковський.

За його словами, появу цього компромату на Еммануеля Макрона можна визначити навіть із точністю до днів.

“Через місяць після його обрання (перша каденція Макрона, яка почалася в 2017 році – ред.) був візит Путіна до Франції. На галявині перед Єлисейським палацом була пресконференція, і на ній Макрон просто по стіні розмазував Путіна, нещадно. Так ніхто і ніколи із західних лідерів з Путіним не розмовляв, і Путін був у такому шоці, що повернувшись, він взагалі два тижні ні на які заходи не з’являвся, але через місяць був економічний саміт у Санкт-Петербурзі, і там, на превеликий подив, всі побачили зовсім. іншого Макрона, такого боязкого, який помахує хвостиком у присутності Путіна”, заявив політолог.

На думку Піонтковського, саме в цей період Макрону був пред’явлений якийсь компромат.

“Йому щось показали. І з того часу він обслуговує Путіна на всю. Ми бачили, як він нав’язував вам кластери в Мінських угодах. І зараз, коли вже нема на кого спертися, Путін йому продиктував стати на чолі цієї західної операції, яка буде називатися: “Не треба принижувати Росію”. Отже, треба змусити Україну погодитися на якісь вигідні умови путінської Росії, що рятують обличчя”, підкреслив він.

Нагадаємо, після очевидного початку поразки Росії на полі бою в Україні Еммануель Макрон відзначився кількома заявами, від просто дивних до кричущих.

Так, Президент Володимир Зеленський розповів, що Еммануель Макрон пропонував йому поступитися частиною суверенітету України для того, щоб “зберегти обличчя” російського диктатора Путіна.

“Жодна зі сторін (війни в Україні, – ред.) не повинна бути принижена або ізольована, як це сталося з Німеччиною у 1918 році”, про це президент Франції заявив уже під час виступу перед журналістами у Європейському парламенті, очевидно, як випливало з контексту, маючи на увазі не Україну.

Раніше, після чергової розмови з Путіним, Макрон заявив, що вступ України до ЄС може затягтися і зайняти десятиліття. Тому він запропонував створити альтернативну “європейську політичну спільноту”, куди могла б увійти наша країна.

Це досить точно збіглося з новим російським наративом. Зокрема, кілька днів тому Росія раптово змінила свою позицію щодо вступу України до Європейського Союзу. Заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Олександр Грушко почав навіть погрожувати Євросоюзу “крахом”, якщо Україні нададуть статус кандидата.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що лише переговори між Україною та РФ можуть допомогти закінчити російську війну на території України. Про це він заявив на прес-конференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Берліні.

За словами Макрона, необхідно якнайшвидше припинити вогонь, бо це єдине, що може продовжити переговори, вже розпочаті делегаціями України та Росії. На його думку, це дозволить досягти миру та вивести ворожі війська з української території.

Макрон все ще вважає українців та росіян “братськими народами”, незважаючи на напад Росії на Україну та звірства російських військ, які у світі вже визнаються геноцидом.

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