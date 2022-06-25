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У Польщі розширили допомогу українським біженцям

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Польщі

Уряд Польщі змінив розпорядження, що стосується допомоги українцям, які рятуються від війни на території країни.

Йдеться про розширення категорії українців, яким польська держава покриває кошти проживання і харчування у польських сім’ях, з посиланням на Укрінформ передає NNS.

Змінами до розпорядження передбачається, що фінансова допомога польським сім’ям, які прийняли у себе вдома українців, в окремих випадках виплачуватиметься і після завершення 120 днів – відколи громадянин України перетнув польський кордон.

Фінансова допомога з розрахунку 40 злотих на день (приблизно 300 грн) на людину виплачуватиметься тим польським сім’ям, які прийняли у себе осіб з інвалідністю, вагітних жінок, осіб пенсійного віку (жінок понад 60-ти років, чоловіків понад 65-ти років).

Крім того, вона виплачуватиметься тим, хто прийняв у себе українські сім’ї з дітьми до 12-ти місяців, жінок, які самостійно опікуються трьома і більше дітьми, а також тим, хто прийняв у себе неповнолітніх українців, які прибули до Польщі без опікунів.

За попередньою інформацією, у Польщі на сьогодні може перебувати приблизно 1,5 млн осіб, які рятуються від війни в Україні.

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україні, 24 лютого, у Польщі працевлаштувалося вже понад 200 тис. біженців з України.

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