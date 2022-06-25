У Польщі розширили допомогу українським біженцям

Уряд Польщі змінив розпорядження, що стосується допомоги українцям, які рятуються від війни на території країни.

Йдеться про розширення категорії українців, яким польська держава покриває кошти проживання і харчування у польських сім’ях, з посиланням на Укрінформ передає NNS.

Змінами до розпорядження передбачається, що фінансова допомога польським сім’ям, які прийняли у себе вдома українців, в окремих випадках виплачуватиметься і після завершення 120 днів – відколи громадянин України перетнув польський кордон.

Фінансова допомога з розрахунку 40 злотих на день (приблизно 300 грн) на людину виплачуватиметься тим польським сім’ям, які прийняли у себе осіб з інвалідністю, вагітних жінок, осіб пенсійного віку (жінок понад 60-ти років, чоловіків понад 65-ти років).

Крім того, вона виплачуватиметься тим, хто прийняв у себе українські сім’ї з дітьми до 12-ти місяців, жінок, які самостійно опікуються трьома і більше дітьми, а також тим, хто прийняв у себе неповнолітніх українців, які прибули до Польщі без опікунів.

За попередньою інформацією, у Польщі на сьогодні може перебувати приблизно 1,5 млн осіб, які рятуються від війни в Україні.

Від початку широкомасштабного російського вторгнення в Україні, 24 лютого, у Польщі працевлаштувалося вже понад 200 тис. біженців з України.

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