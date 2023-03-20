У Польщі пояснили заяву свого посла щодо можливого вступу у війну з Росією

У Польщі уточнили слова свого посла Яна Емеріка Ростішевського щодо вступу держави у війну з Росією.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Twitter посольства Польщі у Франції.

Зазначається, що заява посла Польщі у Франції Яна Ростішевського щодо участі польської армії у війні проти Росії вирвана з контексту і неправильно інтерпретована багатьма ЗМІ.

“Прослуховуючи всю розмову, можна зрозуміти, що не було оголошення про пряму участь Польщі в конфлікті, а лише попередження про наслідки невдачі України – можливість нападу або втягнення у війну РФ послідовних центральноєвропейських країн – балтійських держав і Польщі”, підкреслили у посольстві.

Там також додали, що на тлі можливої загрози для Європи з боку Кремля необхідно й далі підтримувати Україну в її боротьбі проти російських загарбників.

Нагадаємо, раніше 19 березня посол Польщі у Франції Ян Емерік Ростішевський в ефірі французького телеканалу заявив, що Польща буде вимушена вступити у конфлікт з Росією, якщо Україна не зможе відстояти свій суверенітет. Дипломат підкреслив, що “фундаментальні цінності, які є основою нашої цивілізації, знаходяться під загрозою, тому у нас не буде вибору”.

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