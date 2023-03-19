У президента росії володимира путіна запитали, чому рф не почала повномасштабну війну у 2014 році. Той відповів, що тоді росія нібито хотіла врегулювати ситуацію на Донбасі мирним шляхом, а також іще не мала гіперзвукової зброї.

Про це пише російський «Интерфакс», передає НСН з посиланням на Громадське.

«У нас тоді не було гіперзвукової зброї, а зараз є. Так, ми її фактично не застосовуємо, але вона є. Розумієте? Є й інші сучасні системи, а в 14-му році нічого подібного не було», сказав путін.

За словами путіна, росії раптово довелося захопити Крим, бо кримчани нібито почали страждати від «нациків». Водночас на Донбасі, стверджує глава кремля, росія хотіла все вирішити у мирний спосіб.

«Нас просто водили за ніс, ніхто з наших так званих партнерів і не збирався мирним шляхом нічого вирішувати, вони просто накачували зброєю Україну та готували її до бойових дій», сказав путін.

Президент рф додав, що Україна нібито навіть здійснила дві «великомасштабні військові операції з використанням важкої техніки, артилерії, авіації». Про які саме операції йдеться, путін не уточнив.

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