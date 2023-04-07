У Європі з’явився новий вид комарів, які переносять небезпечні захворювання – попередження ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я попередила, що Європою поширюється новий вид комарів, які переносять дуже серйозні захворювання.

Про це повідомляє НСН з посиланням на «Мета».

Комарі, які переносять небезпечні хвороби, поширюються набагато швидше у зв’язку зі зміною клімату. Ці комахи можуть спричинити лихоманку Денге, лихоманку Зіка та чікунгунью, від яких поки не існує вакцини.

Усі три захворювання спричинені арбовірусами, переносниками яких є комарі Aedes aegypti, які поширюються на нові території поступово з нагріванням планети. Зміна клімату у цьому відіграє значну роль.

ВООЗ попереджає, що збільшення кількості випадків лихоманки Денге та чікунгуньї, яке спостерігалося в останні місяці минулого року та в перші місяці поточного року в деяких країнах Південної Америки, може бути попередженням для південноєвропейських країн, таких як Іспанія, Франція, Італія, Греція чи Хорватія.

Високі температури, зафіксовані в європейських країнах у весняно-літні місяці, сприяють розмноженню комарів на континенті.

При лихоманці Денге, яка представлена чотирма близькими серотипами, у людей, які повторно інфіковані іншим серотипом, часто розвивається важке захворювання. Фахівці заявляють, що це “може призвести до відмови органів і смерті”.

Експерти ВООЗ нагадують, що на відміну від комарів- переносників малярії, які небезпечні вночі, комарі роду Aedes кусають людей вдень. Крім того, оскільки ці комарі можуть атакувати кількох людей в один день, це сприяє виникненню спалахів інфекції в районах з високою щільністю населення.

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