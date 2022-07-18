Соратник Навального пояснив, яку пастку Путін готує Україні і Заходу – Focus

Володимир Путін хоче зупинити війну і буде добиватися перемир’я. Але це спокуслива пастка для України і Заходу, – застерігає Лєонід Волков, голова штабу російського опозиціонера Алєксєя Навального.

Як пише німецьке видання Focus, Волков описав низку кроків, які, на його думку, Путін зробить найближчим часом у війні проти України, передає NNS з посиланням на zn.ua.

Опозиціонер впевнений, що «Путін тепер застосує свою останню зброю». І ця зброя – перемир’я.

Після провалу початково плану з окупації всієї України Москва зосередилася на Донбасі, де почала застосовувати «тактику випаленої землі», щоб виштовхати українських захисників з укріплених оборонних позицій. На думку Волкова, Росія поставить на паузу цю свою тактику. Тому що вона вичерпала себе після того, як в армії України з’явилися далекобійні системи HIMARS. Ця зброя дозволяє українським захисникам знищувати російські склади. І саме тому соратник Навального впевнений, що російський автократ почне добиватися перемир’я.

Це потрібно не лише для того, щоб поповнити сили і запаси зброї. Зрештою, армія України теж це зробить. Путін хоче закріпити статус-кво. Це дозволить йому подбати, щоб Україна не відвоювала окуповані території на півдні. А крім того, російські воєнні «успіхи» будуть закріплені.

«Перемир’я зробить нинішню лінію розмежування політичною реальністю», пояснив Волков.

Щойно активна фаза війни зупиниться, на Заході на передній план вийдуть прихильники ідеї про «поганий мир замість хорошої війни». Згідно з розрахунками Путіна, західні політики зможуть похвалити себе за те, що вони «зупинили кровопролиття». Ціни на пальне і продовольство опустяться. І це спокуслива перспектива для багатьох на Заході. Відвоювання територій армією України може втратити свою популярність в таких умовах.

Але як Путін буде добиватися цього перемир’я? Зрештою, в нинішніх умовах Україна не погодиться на це. Волков пояснює, що це буде зроблено через шантаж. В червні російський автократ вже намагався шантажувати Захід, вимагаючи припинити постачати українській армії зброю в обмін на те, що Москва не заморить голодом весь світ. Тоді цей російський тиск не спрацював.

«Але у Путіна, як відомо, два союзника. І оскільки генерал Голод не впорався з завданням, тепер на передову буде відправлений фельдмаршал Холод», підкреслив Волков.

На думку російського опозиціонера, Путін постарається налякати європейців перспективою замерзнути у власних домівках наступної зими. Для цього він активізує всі пропагандистські засоби, які в нього є на Заході. Все для того, щоб підштовхнути європейців до думки, що як би їм не було шкода Україну, Європа може замерзнути. Тому потрібно домовлятися з Путіним.

Соратник Навального перелічує три пункти, як Заходу не потрапити в цю пастку Росії.

По-перше, він радить «не вестися». Європу й справді чекає непроста зима. Однак, це «вимушена плата за 8 років байдужості й бездіяльності». Волков радить Заходу не йти на компроміси з Путіним. Інакше через 6-8 років Європу буде чекати «нова зима, ядерна». Тому що Путін не зупиниться, а буде готуватися до реваншу. І нова війна «буде ще гірша, ніж зараз».

По-друге, Україну потрібно підтримати, щоб досягти швидкого успіху. Вікно можливостей для визволення Херсона не таке вже й велике. І чим ближче зима, тим більш впливовим буде фактор газового шантажу. Швидкі перемоги потрібні не лише самі собою, а й для «роботи з громадською думкою в Європі». Люди повинні вірити, що Україна здатна перемогти.

І по-третє, Заходу варто не забувати, що шантаж Путіна – це прояв відчаю. Його воєнна авантюра провалилася. Російський автократ швидко втрачає підтримку всередині Росії. Він також розуміє, що у нього є не більше 2-3 місяців для того, щоб добитися перемир’я на вигідних для Москви умовах.

«Це будуть, напевне, найбільш складні 2-3 місяці. Але потім Путін зазнає остаточної поразки. Він вже програв, звісно ж, але саме зараз його потрібно тримати і не дозволити відповзти. Для цього потрібно витримати його останній удар», наголошує російський опозиціонер.

Путін вичікує вдалого моменту, щоб почати діставати козирі з рукавів