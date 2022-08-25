Шойгу заявив, що кремль спеціально гальмує свою “спецоперацію” – що вигадали у путіна

Міністр оборони росії сєргєй шойгу заявив, що нібито країна-агресорка свідомо уповільнює темпи наступу в Україні.

Мовляв, кремль робить це, аби мінімізувати жертви серед мирного населення.

За словами шойгу, москва під час “спецоперації” “суворо дотримується норм гуманітарного права”.

Про це він заявив під час наради міністрів оборони країн Шанхайської організації співробітництва, пишуть російські пропагандистські ЗМІ, передає NNS з посиланням на ТСН.

“Удари наносяться високоточною зброєю по об’єктах військової інфраструктури Збройних сил України: пунктах управління, аеродромах, складах, укріпрайонах, об’єктах військово-промислового комплексу. При цьому робиться все, щоб уникнути жертв серед мирних громадян. Безумовно, це сповільнює темпи наступу, але ми йдемо на це свідомо”, заявив шойгу.

Він вкотре звинуватив українських військових у “порушенні міжнародних норм”. Не забув він і про Захід, і про надане Україні озброєння. Зі слів шойгу, Київ нібито “множить кількість жертв і затягує військовий конфлікт на території цієї країни”.

Нагадаємо, у кремлі постійно вигадують все нові та нові “причини” та “пояснення” повномасштабного вторгнення до України 24 лютого. Російський міністр оборони сєргєй шойгу заявляв про нібито небезпеки для російської федерації. Мовляв, рішення про проведення “спеціальної операції” москва ухвалила через “неприйнятні загрози безпеці росії”, які створив український уряд.

Що казав путін напередодні повномасштабного вторгнення у розмові з Шольцем