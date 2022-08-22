Що казав путін напередодні повномасштабного вторгнення у розмові з Шольцем

Що казав путін у розмові із Шольцем перед початком повномасштабної війни в Україні.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розповів про свою розмову з президентом російської федерації владіміром путіним, яка відбулася напередодні повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Про це пише Welt, передає NNS з посиланням на сайт Час новин.

За словами канцлера, він запевнив російського президента, що Україна не вступить в НАТО у найближчі 30 років.

Шольц назвав причини путіна для нападу «абсолютно абсурдними» та запевнив, що ніякої загрози для росії з боку Альянсу не існувало.

Канцлер також згадав, як президент рф заявляв, що Білорусь та Україна не повинні бути окремими державами.

«У Путіна дійсно була ідея провести фломастером по європейському ландшафту, а потім сказати: «Це моє, а це ваше». Це так не працює», наголосив Шольц.

Чи могла Україна уникнути великої війни – думка військового експерта