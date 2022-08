Що горіло на білоруському аеродромі “Зябровка” – нові знімки

Maxar Technologies опублікувала нові знімки білоруського аеродрому «Зябровка», на якому лунали вибухи 11 серпня.

Під час вибухів на білоруському військовому аеродромі «Зябровка» в Гомельській області, вочевидь горів літак. Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки з місця подій.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті zn.ua

Військовий аеродром на Гомельщині активно використовується російськими окупантами в якості власної військової бази для здійснення вогневого впливу по території України. За даними розвідки, там країна-агресор розмістила ракетні комплекси С-300 та С-400 та боєприпаси.

Зафіксовані сліди горіння дещо нагадують обриси літака, тому попередня версія проєкту BYPOL, про те що на аеродромі згоріло повітряне судно цілком імовірні.

New #satelliteimagery, from August 12, 2022, of #Ziabrovka airfield in southern #Belarus that reportedly had several explosions & blasts earlier this week. In today’s imagery, scorch marks from a recent blast can be seen on the main runway & burned vegetation is evident nearby. pic.twitter.com/6vRpcXcNPH

— Maxar Technologies (@Maxar) August 12, 2022