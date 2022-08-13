Що горіло на білоруському аеродромі “Зябровка” – нові знімки

Maxar Technologies опублікувала нові знімки білоруського аеродрому «Зябровка», на якому лунали вибухи 11 серпня.

Під час вибухів на білоруському військовому аеродромі «Зябровка» в Гомельській області, вочевидь горів літак. Компанія Maxar Technologies опублікувала нові супутникові знімки з місця подій.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті zn.ua

Військовий аеродром на Гомельщині активно використовується російськими окупантами в якості власної військової бази для здійснення вогневого впливу по території України. За даними розвідки, там країна-агресор розмістила ракетні комплекси С-300 та С-400 та боєприпаси.

“Нові супутникові знімки, від 12 серпня 2022 року, аеродрому «Зябровка» на півдні Республіки Білорусь, на якому цього тижня сталося кілька вибухів. На сьогоднішніх зображеннях можна побачити сліди підпалів від недавнього вибуху на головній злітно-посадковій смузі, а поблизу видно спалену рослинність”, йдеться в повідомленні Maxar Technologies.

Зафіксовані сліди горіння дещо нагадують обриси літака, тому попередня версія проєкту BYPOL, про те що на аеродромі згоріло повітряне судно цілком імовірні.

New #satelliteimagery, from August 12, 2022, of #Ziabrovka airfield in southern #Belarus that reportedly had several explosions & blasts earlier this week. In today’s imagery, scorch marks from a recent blast can be seen on the main runway & burned vegetation is evident nearby. pic.twitter.com/6vRpcXcNPH — Maxar Technologies (@Maxar) August 12, 2022

Інцидент на «Зябровкє» поспішили прокоментувати в Міністерстві оборони Білорусі. За інформацією відомства на аеродромі трапилося займання двигуна однієї з одиниць техніки.

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