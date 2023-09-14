США розширили санкції проти росії – хто у списку

США розширили санкції проти росії. У списку знаходяться 24 особи та майже 150 компаній.

Про це йдеться в повідомленні Мінфіну США, передає НСН.

Серед компаній, які підпали під санкції, є «АвтоВАЗ», «Москвич», «Соллерс», «Росавтодор», «Група ГАЗ», «Автодор», «Трансмашхолдинг», компанії, що працюють в Арктиці, а також торгують алмазами.

Також зазначено, що під санкції потрапили учасники російського рейтингу Forbes, такі як: засновник «Російської мідної компанії» Ігор Алтушкін (36-те місце, статки 3,4 млрд доларів), засновник «Уральської гірничо-металургійної компанії» Іскандер Махмудов (21-ше місце, 7,3 млрд доларів) та президент «Трансмашхолдингу» Андрій Бокарєв (47-ме місце, 2,7 млрд доларів).

Загалом, в санкційний список включено понад 20 осіб і кілька десятків компаній, включаючи компанії зі Словенії, Бельгії, Туреччини, Центральноафриканської Республіки та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як вказує російська служба BBC, водночас США продовжили виключення із санкцій для постачання нафти з проєкту «Сахалін-2» до Японії до кінця червня 2024 року.

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