Росія використовує новий безпілотник, який автономно ідентифікує цілі – ISW

Російські військові використовують новий безпілотник, а саме нову версію безпілотника-камікадзе «Ланцет» («Изделие-53»), який може автономно ідентифікувати цілі.

Про це йдеться у черговому огляді американського Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

За даними аналітиків, армія рф почала використовувати новий безпілотник з 21 жовтня. Він нібито має систему автоматичного наведення, яка може розрізняти типи цілей і підвищувати шанси успішного удару.

«Цей безпілотник нібито має «Изделие-53» поки не використовують широко, але військові випробовують безпілотники для масових синхронізованих ройових ударів», кажуть в Інституті вивчення війни.

Відомо також, що корисне навантаження безпілотників «Изделие-53» – від трьох до п’яти кілограмів, але «цього не достатньо для значного пошкодження важливих військових цілей».

24 жовтня ISW повідомляв, що російські війська також нібито нещодавно використали нові безпілотники «Італмас» (також відомі як «Изделие-54») під час удару безпілотників по Київській області.

«Російське командування може вважати, що велика кількість ударних безпілотників дозволить російським силам подолати українську протиповітряну оборону», зазначили в ISW.

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