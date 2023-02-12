Робота у Польщі – які професії користуватимуться найбільшим попитом в 2023 році

Робота у Польщі: складено перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці в 2023 році. Згідно з урядовим рапортом “Барометр професій 2023”, цього року в Польщі найбільш дефіцитними є 27 професій. В основному, це фізичні роботи, робота по догляду, а також у сфері освіти й медицини.

Про це передає НСН з посиланням на Yavp.pl.

Як пояснюється, через дефіцит працівників страждають такі галузі як логістика та кур’єрські послуги, охорона здоров’я й туризм.

Так, медсестер та акушерок не вистачає в 90% регіонів, а 84 повіти Польщі називають цю проблему “дуже великою”.

А кожен четвертий повіт Польщі може мати проблеми з наявністю професійних водіїв через те, що представники цієї професії найчастіше змінюють роботу. Останнім часом це зробили 41% водіїв.

Робота у Польщі: перелік найбільш дефіцитних професій на 2023 рік

Будівельні столяри теслі

Покрівельники

Будівельні робітники

Монтери будівельних конструкцій

Муляри та штукатури

Зварювальники

Слюсарі

Працівники оздоблювальних робіт на будівництві

Електрики, електромеханіки та електромонтери

Водії автобусів, вантажних автомобілів та TIR

Механіки автотранспорту

Кухарі

Фізіотерапевти та масажисти

Лікарі, медсестри та акушерки

Психологи та психотерапевти

Складські працівники

Вчителі практичного професійного навчання, загальноосвітніх предметів, професійно-технічних предметів, спеціальних шкіл та інтеграційних відділів

Оператори та механіки землерийної техніки, розкрійних верстатів

Особи, які доглядають за людьми похилого віку чи людьми з інвалідністю

Спеціалісти бухгалтерського обліку

Самозайняті бухгалтери

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