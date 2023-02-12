Робота у Польщі – які професії користуватимуться найбільшим попитом в 2023 році

Робота у Польщі: складено перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці в 2023 році. Згідно з урядовим рапортом “Барометр професій 2023”, цього року в Польщі найбільш дефіцитними є 27 професій. В основному, це фізичні роботи, робота по догляду, а також у сфері освіти й медицини.
Про це передає НСН з посиланням на Yavp.pl.
Як пояснюється, через дефіцит працівників страждають такі галузі як логістика та кур’єрські послуги, охорона здоров’я й туризм.
Так, медсестер та акушерок не вистачає в 90% регіонів, а 84 повіти Польщі називають цю проблему “дуже великою”.
А кожен четвертий повіт Польщі може мати проблеми з наявністю професійних водіїв через те, що представники цієї професії найчастіше змінюють роботу. Останнім часом це зробили 41% водіїв.
Робота у Польщі: перелік найбільш дефіцитних професій на 2023 рік
- Будівельні столяри теслі
- Покрівельники
- Будівельні робітники
- Монтери будівельних конструкцій
- Муляри та штукатури
- Зварювальники
- Слюсарі
- Працівники оздоблювальних робіт на будівництві
- Електрики, електромеханіки та електромонтери
- Водії автобусів, вантажних автомобілів та TIR
- Механіки автотранспорту
- Кухарі
- Фізіотерапевти та масажисти
- Лікарі, медсестри та акушерки
- Психологи та психотерапевти
- Складські працівники
- Вчителі практичного професійного навчання, загальноосвітніх предметів, професійно-технічних предметів, спеціальних шкіл та інтеграційних відділів
- Оператори та механіки землерийної техніки, розкрійних верстатів
- Особи, які доглядають за людьми похилого віку чи людьми з інвалідністю
- Спеціалісти бухгалтерського обліку
- Самозайняті бухгалтери
Водночас з цього переліку зникли пекарі. Причина в тому, що багато пекарень у Польщі опинилися під загрозою закриття через високі ціни на енергоносії.
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