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Робота у Польщі – які професії користуватимуться найбільшим попитом в 2023 році

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Робота у Польщі
Національна служба новин - NNS

Робота у Польщі: складено перелік професій, які будуть користуватися найбільшим попитом на ринку праці в 2023 році. Згідно з урядовим рапортом “Барометр професій 2023”, цього року в Польщі найбільш дефіцитними є 27 професій. В основному, це фізичні роботи, робота по догляду, а також  у сфері освіти й медицини.

Про це передає НСН з посиланням на Yavp.pl.

Як пояснюється, через дефіцит працівників страждають такі галузі як логістика та кур’єрські послуги, охорона здоров’я й туризм.

Так, медсестер та акушерок не вистачає в 90% регіонів, а 84 повіти Польщі називають цю проблему “дуже великою”.

А кожен четвертий повіт Польщі може мати проблеми з наявністю професійних водіїв через те, що представники цієї професії найчастіше змінюють роботу. Останнім часом це зробили 41% водіїв.

Робота у Польщі: перелік найбільш дефіцитних професій на 2023 рік

Робота у Польщі - які професії користуватимуться найбільшим попитом в 2023 році

  • Будівельні столяри теслі
  • Покрівельники
  • Будівельні робітники
  • Монтери будівельних конструкцій
  • Муляри та штукатури
  • Зварювальники
  • Слюсарі
  • Працівники оздоблювальних робіт на будівництві
  • Електрики, електромеханіки та електромонтери
  • Водії автобусів, вантажних автомобілів та TIR
  • Механіки автотранспорту
  • Кухарі
  • Фізіотерапевти та масажисти
  • Лікарі, медсестри та акушерки
  • Психологи та психотерапевти
  • Складські працівники
  • Вчителі практичного професійного навчання, загальноосвітніх предметів, професійно-технічних предметів, спеціальних шкіл та інтеграційних відділів
  • Оператори та механіки землерийної техніки, розкрійних верстатів
  • Особи, які доглядають за людьми похилого віку чи людьми з інвалідністю
  • Спеціалісти бухгалтерського обліку
  • Самозайняті бухгалтери

Водночас з цього переліку зникли пекарі. Причина в тому, що багато пекарень у Польщі опинилися під загрозою закриття через високі ціни на енергоносії.

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