Путін видав нову абсурдну причину, через яку почав “спецоперацію” – війна заради припинення війни

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що розпочав “спеціальну військову операцію”, аби припинити війну в Україні.

Про це він сказав на зустрічі з ветеранами Другої світової війни 18 січня, пишуть російські ЗМІ, передає НСН.

Так, за абсурдними словами очільника Кремля, Росія почала широкомасштабну війну проти України, аби припинити війну, яку спровокувала РФ у 2014 році на Сході.

“По суті, повномасштабні бойові дії на Донбасі з 2014 року не припинялися – із застосуванням важкої техніки, артилерії, танків та авіації. Все, що ми робимо сьогодні, зокрема у “спеціальній військовій операції”, це спроба припинити цю війну. Ось у чому сенс нашої “операції”. І захистити наших людей, які там на цих територіях проживають. Це наші історичні території, ми примирилися історично з цим, проте ми не могли не відреагувати, що там сталося після перевороту державного”, сказав Путін.

За його словами, РФ нібито зробила все можливе, аби домовитися з Україною, але була обманута.

“Ми довго терпіли, довго намагалися домовитися. Як з’ясовується зараз, нас просто водили за ніс, обманювали. Не вперше з нами таке відбувається і трапляється. Проте ми зробили все можливе для того, щоби врегулювати цю ситуацію мирними засобами. Зараз стало очевидним, що це за визначенням було неможливим”, продовжив Путін.

Путін і цілі “СВО”

Варто зазначити, що за майже 11 місяців війни у Путіна постійно мінялися ціли “СВО” – від “денацифікації та демілітаризації України” до “захисту РФ та “ЛДНР””.

Джерело: Еспресо

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