Війна може затягнутися, Захід має постачати Україні зброю до повної перемоги – Рінкевичс

Заходу необхідно регулярно постачати Україні сучасну зброю до повної перемоги над росією, адже війна може затягтися на місяці й навіть роки.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю The Telegraph, з посиланням на liga.net передає NNS.

За його словами, Захід повинен поставити себе на “військові рейки”, щоб постачати Україні сучасну зброю “стільки, скільки потрібно” для перемоги над рф.

Він закликав країни Західної Європи виявити “стратегічну стійкість” та заявив, що війна в Україні може затягтися на місяці й навіть роки.

Дипломат зазначив, що Європі та НАТО слід посилювати власну оборону та модернізувати армії, щоб утримати росію від ескалації конфлікту, зокрема, продовжуючи постачати Україні зброю.

“Я думаю, що ми приходимо до деякого розуміння того, що нашій військовій промисловості необхідно нарощувати виробництво. На жаль, подобається нам це чи ні, але через росію ми знову опинилися в ситуації, коли військова оборона є пріоритетом для Європи та для НАТО”, сказав Рінкевичс.

Він також заявив, що деякі країни почали постачати Україні сучасну зброю, але попередив, що зробити потрібно набагато більше.

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