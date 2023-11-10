Першу у світі пересадку цілого ока провели в США – деталі (фото)

Хірурги в Нью-Йорку, США, виконали першу в історії пересадку цілого ока людині. Хоча пацієнтові не вдалося відновили зір, операцію вважають проривом у медицині.

Про це пише Reuters, передає НСН.

«Сам факт пересадки ока – це величезний крок уперед, це те, про що століттями думали, але ніколи не робили», сказав доктор Едуардо Родрігес, який очолював групу хірургів NYU Langone Health.

Око пересадили 46-річному військовому ветерану Аарону Джеймсу з Арканзасу. Він вижив після нещасного випадку, коли його вдарило струмом на виробництві. В результаті цього його ліва частина обличчя, ніс, рот та ліве око були сильно пошкоджені.

Під час 21-годинної операції йому пересадили обличчя і трансплантували око. Спочатку лікарі планували трансплантувати орган лише з косметичних міркувань. Проте з моменту операції минуло 6 місяців, і за цей час вдалося зафіксувати позитивні ознаки: зокрема, в оці добре функціонують кровоносні судини та сітківка.

«Навіть якщо я не зможу бачити, принаймні ви всі зможете навчитися чомусь, щоб допомогти наступній людині. Сподіваюся, це відкриє новий шлях», сказав пацієнт.

Зазначається, що до цього часу лікарі могли трансплантувати лише рогівку ока.

За словами хірурга, наразі око Джеймса не з’єднується з мозком через зоровий нерв. Щоб сприяти загоєнню цього зв’язку, медики зібрали стовбурові клітини з кісткового мозку донора та ввели їх у зоровий нерв під час трансплантації. Так вони сподівалися замінити пошкоджені клітини й захистити нерв.

На думку Родрігеса, ця трансплантація відкриває багато нових можливостей. Він додав, що інші дослідницькі групи розробляють способи з’єднати мозок із пересадженими очима через введення електродів.

Лікарі припускають, що все ж існують шанси на відновлення зору в оці військового.

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