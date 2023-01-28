Пенсіонер розсилав листи з вибухівкою, до українського посольства також – що відомо

74-річний іспанський пенсіонер розсилав листи з вибухівкою поштою, зокрема й українському посольству. Йому пред’явили обвинувачення в тероризмі та помістили під варту.

Про це повідомляє НСН з посиланням на видання DW.

Суд в Іспанії висунув обвинувачення в тероризмі 74-річному пенсіонеру, якого підозрюють у причетності до нещодавньої кампанії з розсилки начинених вибухівкою поштових пакунків, спрямованої проти прем’єр-міністра та міністерства оборони країни, а також проти посольства України й низки інших країн.

Підозрюваному, ім’я якого публічно не називають, інкримінують виготовлення та використання вибухових пристроїв. Йому пред’явили обвинувачення в терористичних злочинах, скоєних з метою “змусити Мадрид припинити підтримку Києва в боротьбі з російським вторгненням”.

Чоловіка помістили під варту на підставі того, що він може втекти на “російську територію за допомогою російських громадян”, повідомляє агентство Associated Press.

Наразі поліція проводить обшук за його місцем проживання у Бургосі. Зазначається, якщо підозрюваного визнають винним, то йому загрожуватиме до 20 років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, заарештували чоловіка 25 січня в місті Міранда-де-Ебро на півночі країни. Він – громадянин Іспанії. Медіа пишуть, що він нібито діяв сам і не пов’язаний із жодною групою.

Видання La Sexta пише, що затриманий працював чиновником міської ради Віторії, неподалік Міранда-де-Ебро. Він проживав один. Про його приналежність до жодної політичної групи нічого не відомо.

Листи з вибухівкою в Іспанії

30 листопада 2022-го надійшов пакунок із вибухівкою українському послу в Іспанії Сергію Погорельцеву. Його секретарка викликала охоронця. Тоді постраждав один із співробітників дипвідомства.

Вже 1 грудня стало відомо, що вибухівку також знайшли у листах на ім’я іспанського прем’єра Педро Санчеса. Зголом пакунок надійшов до посольства США в Мадриді.

Крім того, посилка з бомбою також була адресована супутниковому центру Євросоюзу. Це ключова установа, яка надає стратегічну інформацію українським військам.

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