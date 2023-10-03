Папа Римський припускає, що церква може благословляти одностатеві пари

Папа Римський Франциск припустив, що католицька церква могла б благословляти одностатеві пари.

Католицька церква має чітку позицію щодо шлюбу. Це нерозривний союз виключно між чоловіком і жінкою, а от одностатеві стосунки вважаються гріховними. Водночас благословляти їх не заборонено за певних умов, роз’яснив Папа Франциск.

Про це пише НСН з посиланням на Заборону.

«До будь-якого прохання про благословення слід ставитися з пастирським милосердям. Ми не можемо бути суддями, які лише заперечують, відхиляють і виключають. Коли просять благословення, то виражають благання до Бога про допомогу, благання жити краще. Пастирська розсудливість повинна належним чином розрізняти, чи існують форми благословення, про які просять одна людина або більше. Канонічне право не повинно і не може охоплювати все», каже Єпископ Римський.

Йдеться про те, що прохання про благословення слід розглядати в кожному конкретному випадку. Фактично благословляти чи ні — це рішення на розсуд священнослужителя.

Ще до заяви Папи єпископи Німеччини та Бельгії почали дозволяти священникам благословляти одностатеві пари, але позиція церкви залишилася незрозумілою.

Це питання Папу просила прояснити група кардиналів напередодні глобальної зустрічі для обговорення майбутнього церкви, яка має розпочатися у Ватикані 4 жовтня.

На офіційному рівні Католицька церква вважає, що шлюб можна укладати лише між чоловіком і жінкою. Однак іще у 2019 році Папа Франциск підтримав шлюби одностатевих пар, сказавши в інтерв’ю мексиканській телекомпанії Televisa:

«Гомосексуальні люди мають право бути в сім’ї. Вони діти божі. Нам потрібен закон про цивільні партнерства. Так вони будуть визнані на юридичному рівні».

Тоді, щоправда, його слова прибрали з відео за наказом Ватикану.

Цікаво! У католицькій церкві благословення — це молитва або благання, яке зазвичай виголошує служитель, просячи, щоб Бог прихильно дивився на людину або людей, яких благословляють.

Одруження для ЛГБТК: як релігії дозволяють

Більшість релігій виступають категорично проти одностатевих союзів, але окремі конфесії не настільки радикальні. Чи не найбільш прогресивна політика в США:

Альянс баптистів — у 2004 році ухвалив документ, який дозволяє одностатеві шлюби та затверджує повну його рівність для усіх незалежно від статі. У них навіть є ЛГБТК-священники;

Євангелічно-лютеранська церква — Загальноцерковна асамблея не дійшла згоди щодо питання рівності шлюбів, але організація надає автономію священнослужителям та їхнім парафіям. Тобто такі шлюби дозволені за рішенням священнослужителя;

Реконструкційний юдаїзм — визнає та вшановує одностатеві шлюби з 2004 року;

Незалежні католики (Old Catholics/Independent Catholics) — старокатолицькі церкви в Сполучених Штатах можуть відрізнятися у своїх позиціях щодо ЛГБТК. Деякі з них не є відкритими та ствердними, а також не підтримують повну рівність ЛГБТК. Наприклад, Екуменічна католицька спільнота, Американська католицька церква, Американська апостольська спільнота, Незалежна католицька церква Заходу, Католицька апостольська церква в Північній Америці та Національна католицька церква Америки повністю підтримують ЛГБТК;

Унітарна універсальна асоціація — церква проводить служби для одностатевих пар з 1984 року, а у 1996 році ухвалила резолюцію, яка фактично дозволила шлюби;

Учні Христа (Disciples of Christ) — шлюби дозволені, але окремі конгрегації зберігають автономію, ому мають право відмовляти одностатевим парам;

Американська асоціація гуманістів (AHA) — з 2004 року дозволяє одностатеві шлюби;

Юдеї реформісти (Союз за реформований юдаїзм) — дозволяють такі шлюби з 1996 року;

Пресвітеріанська церква США — дозволені з 2014 року на розсуд церкви;

Об’єднана церква Христа — дозволяє з 2005 року;

Єпископальна церква — дозволила одностатеві шлюби ще у 1976 році;

Консервативний юдаїзм — визнає і підтримує одностатеві шлюби з 2013 року;

Церква столичних громад (MCC) — дозволені від заснування. Засновник преподобний Трой Перрі уклав перший у церкві одностатевий шлюб у 1968 році, лише через два місяці після створення церкви;

Церква Єдність — не займає офіційної позиції щодо соціальних питань, церкви Unity можуть вільно підтримувати одностатеві шлюби.

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