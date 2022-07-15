Громадян України в Європі користуються правом на тимчасовий прихисток та працевлаштування. Таким чином, актуальним є питання про оподаткування доходів українців закордоном.

З більшістю європейських країн Україна підписала конвенції про уникнення подвійного оподаткування, але існують винятки.

Про це “Апострофу” розповів адвокат ADER HABER Станіслав Карпов, передає NNS.

Конвенції про уникнення подвійного оподаткування – це міжнародні угоди, які дозволять не оподатковувати один дохід у двох країнах, тобто там, де людина отримала цей дохід і там, де вона є резидентом. У більшості європейських країн українці не будуть змушені сплачувати подвійні податки.

“Такі конвенції укладені Україною з абсолютною більшістю європейських країн, за винятком деяких Балканських країн та невеликих держав таких як, наприклад, Андорра чи Ліхтенштейн”, зазначив адвокат.

Оподаткування зарплати українського біженця в Європі

Для прикладу візьмемо Естонію: уявімо, що там український біженець влаштувався на роботу та отримує заробітню плату.

“Тексти конвенцій є доволі схожими та відрізняються незначним чином і тому в більшості з них можна знайти положення згідно якому заробітна плата та інші подібні винагороди одержувані резидентом договірної держави (України) у зв’язку з роботою за наймом в другій договірній державі (в даному випадку – Естонії) можуть оподатковуватися у цій другій державі (в даному випадку – Естонії)”, наголосив Карпов.

В Естонії із заробітньої плати збирають місцевий податок з доходу за ставкою 20%. Дохід українця в іншій країні потрібно декларувати та оподатковувати в Україні податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

“Відповідно, українському громадянину буде необхідно подати в Україні декларацію, в якій зазначити дану суму доходу та сплатити з нього податок і збір за вищевказаними ставками”, пояснив експерт.

Однак між Україною та Естонією діє конвенція про уникнення подвійного оподаткування, тому сума українського податку за ставкою 18% може бути зменшена на сплачену суму естонського податку. У цьому випадку суму естонського податку перевищує український і “перекриє” його, і залишиться сплатити лише військовий збір за ставкою 1,5%.

“Для цього разом із декларацією необхідно буде подати довідку від податкових органів Естонії, яка підтверджуватиме сплату податку”, пояснив процедуру адвокат.

Якщо українець отримує дохід у країні, де місцевий податок нижчий, ніж в Україні, то варто доплатити різницю в розмірі і не забути про військовий збір. Наприклад, у Болгарії податок на дохід становить 10%, тобто необхідно доплатити різницю у розмірі 8% (18% – 10%) на користь України.

“Таким чином, конвенціями усувається подвійне оподаткування, що дозволяє сплачувати в Україні лише суму різниці між українським податком та податком країни перебування або ж взагалі не сплачувати податок, якщо податок країни перебування є більшим за український (при цьому не слід забувати про необхідність сплати військового збору)”, резюмував Карпов.

Коли ж українець перебуває та заробляє в країні, з якою Україна не укладала вищезазначені конвенції, то податок треба сплачувати і тій країні, й Україні в повному обсязі без можливості вирахування податку, сплаченого закордоном.