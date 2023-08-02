Росія створює нові війська для війни в Україні – британська розвідка

Розвідка Великої Британії повідомляє, що росія створює нові війська для війни в Україні.

За останні два місяці росія, ймовірно, почала формувати великі нові формування, щоб посилити свої сухопутні сили. До них відноситься 25-та загальновійськова армія.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії з посиланням на власну розвідку, передає НСН.

Як зазначається, після вторгнення в Україну росія в основному залучала мобілізованих резервістів для поповнення своїх уже наявних формувань.

Але рф рідко створювала нові великі підрозділи, як-от загальновійськові армії, які є самодостатніми силами.

Винятком став створений влітку 2022 року 3-й армійський корпус, який загалом показав погані результати, відзначає розвідка.

«Росія, швидше за все, розгорне будь-яке нове формування як резерв в Україні. Однак у довгостроковій перспективі росія прагне посилити свої сили проти НАТО», вважає Міноборони Великої Британії.

Британська розвідка наголосила, що без нової великої хвилі обов’язкової мобілізації росія навряд чи знайде достатньо нових солдатів, щоб забезпечити хоча б одну нову армію.

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