У Росії масовий підпал військкоматів – що відбувається

У Росії масовий підпал військкоматів – тільки за минулу добу, 31 липня, відбулося 11 спроб підпалу військових комісаріатів по всій країні.

За даними росЗМІ та телеграм-каналів, майже всі палії стверджували, що таке «завдання» їм дали співробітники «банку» чи «правоохоронних органів», або куратори в соцмережах, передає НСН.

Так, у Можайську Московської області 31 липня затримали 45-річну жінку за підозрою у підпалі військкомату. Та заявила правоохоронцям, що їй подзвонили невідомі, представившись працівниками «Ощадбанку» і налякали, що у будівлі якась людина намагається взяти на її ім’я кредит. А щоб «створити переполох» та «затримати шахрая» їй запропонували підпалити будівлю.

Підпали будівель військових комісаріатів також зафіксовані у Росоші, Казані, Омську, Санкт-Петербурзі, Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копейську. Майже всі палії заявили, що їм дзвонили шахраї.

З-поміж затриманих — студентка, вчителька, пенсіонер, працівник ресторану. У більшості випадків, це були жінки. Вік паліїв — від 22 років до 78.

Чоловік, затриманий після підпалу у Санкт-Петербурзі, розповів, що його спонукали на дії кілька кредитів. На чоловіка нібито вийшов співробітник служби безпеки банку, який назвав себе «Германом Олександровичем» і запропонував, за попередньою інформацією, зв’язати його з тим, хто допоможе, надавши контакт певного «співробітника ФСБ Колесникова».

Той за свою допомогу в «списанні кредитів» просив чоловіка допомогти у розслідуванні справи про нібито «шахрайство серед співробітників військкомату». Підпал, за його словами, мав відволікти їх, а ФСБ вилучила б потрібні їм документи.

Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за статтею «Умисне ушкодження чужого майна шляхом підпалу».

Як повідомляють Telegram-канали та росЗМІ, 31 липня, 24-річна Ольга П. приїхала до будівлі Розсошанського військкомату, що у Воронезькій області, і кинула до нього коктейль Молотова. Дівчину було затримано на місці співробітниками поліції.

Під час опитування вона розповіла, що 26 липня їй зателефонував невідомий та представився співробітником центробанку. Він сказав, що з її рахунками відбуваються шахрайські дії. Пізніше їй зателефонували «співробітники правоохоронних органів» та повідомили, що шахрай сидить у військкоматі і щоб його затримати у будівлю потрібно кинути коктейль Молотова. Дівчина вирішила допомогти поліцейським та вирушила на справу.

У результаті вона сама була затримана співробітниками поліції та доставлена до відділення МВС. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

У ніч проти 1 серпня за спробу підпалу військкомату в Копейську Челябінської області було затримано 54-річну співробітницю челябінського заводу металоконструкцій Ірину Р. Вона кинула коктейль молотова до медичного кабінету будівлі військкомату.

У Сєвєродвінську Архангельської області, пишуть ЗМІ, за підозрою у підпалі затримали 76-річного чоловіка. Він кинув у військкомат коктейль Молотова і поїхав машиною. Пляшка потрапила в стіну і спалахнула тільки трава. Після затримання на комп’ютері чоловіка силовики «виявили листування з куратором» про те, що в будівлі утримуються «звинувачені у «держзраді» та його «треба спалити».

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