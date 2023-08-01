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ПодіїРосія
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У Росії масовий підпал військкоматів – що відбувається

Журналіст
У Росії масовий підпал військкоматів що відбувається на болотах
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У Росії масовий підпал військкоматів – тільки за минулу добу, 31 липня, відбулося 11 спроб підпалу військових комісаріатів по всій країні.

За даними росЗМІ та телеграм-каналів, майже всі палії стверджували, що таке «завдання» їм дали співробітники «банку» чи «правоохоронних органів», або куратори в соцмережах, передає НСН.

Так, у Можайську Московської області 31 липня затримали 45-річну жінку за підозрою у підпалі військкомату. Та заявила правоохоронцям, що їй подзвонили невідомі, представившись працівниками «Ощадбанку» і налякали, що у будівлі якась людина намагається взяти на її ім’я кредит. А щоб «створити переполох» та «затримати шахрая» їй запропонували підпалити будівлю.

Підпали будівель військових комісаріатів також зафіксовані у Росоші, Казані, Омську, Санкт-Петербурзі, Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копейську. Майже всі палії заявили, що їм дзвонили шахраї.

З-поміж затриманих — студентка, вчителька, пенсіонер, працівник ресторану. У більшості випадків, це були жінки. Вік паліїв — від 22 років до 78.

Чоловік, затриманий після підпалу у Санкт-Петербурзі, розповів, що його спонукали на дії кілька кредитів. На чоловіка нібито вийшов співробітник служби безпеки банку, який назвав себе «Германом Олександровичем» і запропонував, за попередньою інформацією, зв’язати його з тим, хто допоможе, надавши контакт певного «співробітника ФСБ Колесникова».

Той за свою допомогу в «списанні кредитів» просив чоловіка допомогти у розслідуванні справи про нібито «шахрайство серед співробітників військкомату». Підпал, за його словами, мав відволікти їх, а ФСБ вилучила б потрібні їм документи.

Щодо чоловіка порушили кримінальну справу за статтею «Умисне ушкодження чужого майна шляхом підпалу».

Як повідомляють Telegram-канали та росЗМІ, 31 липня, 24-річна Ольга П. приїхала до будівлі Розсошанського військкомату, що у Воронезькій області, і кинула до нього коктейль Молотова. Дівчину було затримано на місці співробітниками поліції.

Коктейль молотова

Під час опитування вона розповіла, що 26 липня їй зателефонував невідомий та представився співробітником центробанку. Він сказав, що з її рахунками відбуваються шахрайські дії. Пізніше їй зателефонували «співробітники правоохоронних органів» та повідомили, що шахрай сидить у військкоматі і щоб його затримати у будівлю потрібно кинути коктейль Молотова. Дівчина вирішила допомогти поліцейським та вирушила на справу.

У результаті вона сама була затримана співробітниками поліції та доставлена до відділення МВС. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.

У ніч проти 1 серпня за спробу підпалу військкомату в Копейську Челябінської області було затримано 54-річну співробітницю челябінського заводу металоконструкцій Ірину Р. Вона кинула коктейль молотова до медичного кабінету будівлі військкомату.

У Сєвєродвінську Архангельської області, пишуть ЗМІ, за підозрою у підпалі затримали 76-річного чоловіка. Він кинув у військкомат коктейль Молотова і поїхав машиною. Пляшка потрапила в стіну і спалахнула тільки трава. Після затримання на комп’ютері чоловіка силовики «виявили листування з куратором» про те, що в будівлі утримуються «звинувачені у «держзраді» та його «треба спалити».

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