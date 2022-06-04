Наказ про наступ військ Білорусі був: Тихановська пояснила, чому цього не сталося

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що наказ про наступ військ Білорусі на Україну був.
Про це Тихановська заявила у розмові з російським правозахисником та блогером Марком Фейгіним, з посиланням на ТСН передає NNS.
За її словами, вищі офіцерські чини в армії Білорусі бачили, що солдати – деморалізовані, а тому вирішили відмовитися від наказу атакувати Україну.
“Такий наказ був відданий, але вище керівництво Збройних сил Білорусі розуміло, що солдати є деморалізованими, у них немає жодного бажання йти у наступ, приєднуватися до російських військових, тому цей наказ не спустили далі”,сказала вона.
Нагадаємо, у Державній прикордонній службі повідомили, що наразі поблизу українсько-білоруського кордону немає такого угруповання, яке могло б здійснити вторгнення до України в Чернігівській або Сумській областях.
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