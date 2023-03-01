Сейсмолог попередив про мегаземлетрус у перший тиждень березня – де саме

Сейсмолог із Нідерландів Френк Хугербітс, який передбачив трагедію в Туреччині, заявив що слід чекати на мегаземлетрус у найближчі дні. Він також назвав, які країни перебувають у зоні ризику.

Його прогноз з’явився на YouTube-каналі Solar System Geometry Survey (SSGEOS), передає НСН з посиланням на ТСН.

За словами Хугербітса, упродовж першого тижня березня на Землі може статися сильний землетрус магнітудою 7,5 і вище.

Він зазначив, що наша планета зближується зі своїми сусідами за Сонячною системою, а тому 2 та 5 березня очікується висока сейсмічна активність. Більше того, 3-4 або 6-7 березня можливий мегаземлетрус.

“Не можна дізнатися напевно, але перший тиждень березня буде вкрай критичний”, зазначив Хугербітс.

Він також заявив, що серед потенційних місць, у яких може статися землетрус, є південь Японії, Північна Америка, Філіппіни, Індонезія, Португалія, Греція, Камчатка, Курильські острови та Пакистан.

“Це те, що має насторожити всіх. Якщо ви перебуваєте в сейсмонебезпечній зоні, вам завжди потрібен план на випадок надзвичайних ситуацій. Коли земля починає тремтіти, ви повинні мати можливість дуже швидко вибратися зі свого будинку чи будівлі. Це врятує життя”, пояснив експерт.

Нагадаємо, за три дні до руйнівного землетрусу в Туреччині та Сирії Френк Хугербітс попереджав про катастрофу на своїй сторінці в Twitter.

Сейсмолог попередив про мегаземлетрус. Відео

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