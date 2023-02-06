Глава РПЦ кирило працював на КДБ у Швейцарії – ЗМІ дізнались подробиці

Глава РПЦ кирило у 1970-х роках працював на Комітет державної безпеки СРСР у швейцарській Женеві.

Про це пише Deutsche Welle з посиланням на швейцарські видання Le Matin Dimanche та Sonntagszeitung, які отримали цю інформацію у Швейцарському федеральному архіві, передає НСН, посилаючись на Громадське.

Журналісти з’ясували, що на початку 1970-х років кирило під псевдонімом «Михайлов» був у Женеві, де представляв Московський патріархат у Всесвітній раді церков (ВРЦ). Він мав впливати на цю раду, у якій було багато радянських агентів.

Тоді радянське керівництво хотіло, щоб ВРЦ почала засуджувати США і їхніх союзників та не критикувала релігійну несвободу у СРСР, розповідають журналісти. Зрештою Федеральна поліція тоді склала досьє на кирила, у якому зазначила, що він «належав до КДБ».

Посольство росії у Берні назвало інформацію про агентське минуле кирила черговим прикладом «русофобії». Російська православна церква поки це не коментувала, а ВРЦ зазначила, що не має такої інформації. А ось племінник кирила та наступник на посаді у Женеві Михайло Гундяєв заперечив, що його дядько був агентом.

Глава РПЦ кирило підтримує війну, яку росія розв’язало проти України

Після російського вторгнення очільник Російської православної церкви патріарх кирило фактично підтримав агресію росії. Як розповідає BBC, 6 березня він заявив, що на Донбасі нібито вже 8 років тривають спроби знищити «принципове неприйняття так званих цінностей, які сьогодні пропонують ті, хто претендує на світову владу».

«Сьогодні є такий тест на лояльність цієї влади… Тест дуже простий і водночас жахливий — це гей-парад. Вимоги до багатьох провести гей-парад і є тестом на лояльність до наймогутнішого світу», сказав глава Російської православної церкви патріарх кирило.

14 березня кирило взагалі подарував командувачу росгвардії Віктору Золотову ікону та благословив російських військових на війну в Україні.

А 3 квітня кирило виступив із промовою в храмі збройних сил рф, де розхвалював російських солдатів та поставив під сумнів незалежність України: «Сьогодні слово “незалежність” часто додається майже всім країнам світу. Але це неправильно, тому що більшість країн світу зараз перебувають під колосальним впливом однієї сили, яка сьогодні, на жаль, протистоїть силі нашого народу».

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