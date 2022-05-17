Через провал в Україні Путін може напасти на Грузію

Через невдачі в Україні президент росії володимир путін може віддати наказ напасти на Грузію.

Американський вчений Лінкольн Мітчелл вважає, що через провалі армії рф в Україні путін може віддати наказ напасти на Грузію, бо він впевнений, що Грузія – це оптимальний варіант для цього.

Про це пише CNN, передає NNS.

Лінкольн пояснює, що такі дії потрібні для російського диктатора, аби хоч десь показати швидку перемогу армії рф.

«Кілька вчених та активістів вказали, що якщо путін загрузне в Україні, йому знадобиться десь швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію», сказав Мітчелл.

Видання зазначає, що такі ж побоювання висловила президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

За її словами, нинішня політична напруга в країні загострилася після початку вторгнення до України. Наближені до уряду політики закликають уникати війни, але опозиція вважає, що влада сильно перебільшує зі спробами утихомирити агресора.

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