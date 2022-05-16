Путін анонсував військові навчання ОДКБ на осінь

Президент російської федерації володимир путін заявив, що на осінь 2022 року заплановано цілу серію спільних військових навчань Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це вдень у понеділок, 16 травня, повідомили росЗМІ, інформує NNS.

За словами очільника країни-агресора, кількість військових навчань збільшуватиметься.

Путін заявив, що країни займатимуться “питаннями оснащення колективних сил ОДКБ сучасним озброєнням, підвищенням оперативної сумісності їхніх військових контингентів, а також покращенням злагодженості спільних дій військових структур”.

Восени, наголосив президент росії, спільні навчання ОДКБ пройдуть у Казахстані, Киргизстані та Таджикистані.

Нагадаємо, станом на кінець квітня, за даними української розвідки, країни-члени Організації договору колективної безпеки не виявляють бажання брати участь у війні проти України.

Наразі всі країни ОДКБ, крім росії та Білорусі, дотримуються нейтралітету в питанні російського вторгнення. Жодна з них не визнала анексію росією Криму та “незалежність” так званих “ДНР” і “ЛНР”.

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