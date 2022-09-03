Бреше, як дихає: що говорить роспропаганда про наступ України на півдні

Роспропаганда поширює свої фейки щодо контрнаступу Збройних сил України на Херсонському напрямку.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни ISW від 2 вересня, передає NNS.

В американському Інституті вивчення війни розповіли, що, зокрема, брешуть російські офіційні особи. Вони зміцнюють свої наративи навколо українського наступу на Херсонщині, щоб посилити брехню про те, що він буцімто є згубним для існування України в майбутньому.

Глава міноборони рф сєргєй шойгу у нещодавньому виступі стверджував, що Київ дав дозвіл на проведення контрнаступу на півдні країни, щоб “створити у західних кураторів ілюзію того, що ЗСУ можуть провести ефективну операцію”.

Самопроголошений заступник міністра внутрішніх справ квазіутворення на Луганщині віталій кісєльов взагалі говорить про наступ ЗСУ на півдні в минулому часі. Мовляв, участь українських військ у ньому була “колективним самогубством” і зазнала значних втрат.

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, у свою чергу, вкидав в інформпростір фейк про те, що контрнаступ ЗСУ призведе до військового перевороту і нібито повалення Володимира Зеленського.

Своєю чергою, російські воєнні блогери посилювали такі ж наративи 1–2 вересня, позаяк інформаційний простір навколо успіху та темпів українського наступу на Херсонщині залишався туманним.

Російські джерела, ймовірно, продовжуватимуть поширювати ці неправдиві інформаційні наративи, щоб використовувати мовчання українських військових, зауважили експерти.

В ISW додали, що складні контрнаступи не можуть бути вирішені миттєво або за кілька днів. Водночас російська брехня про негайний провал ЗСУ через відсутність постійних українських претензій на територіальні здобутки є навмисним затьмаренням реальності.

На півдні ЗСУ пішли у наступ на багатьох напрямках