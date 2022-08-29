На півдні ЗСУ пішли у наступ на багатьох напрямках

Збройні Сили України розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні нашої країни.

Як передає NNS, про це у коментарі hromadske сказала керівниця об’єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

Зранку 29 серпня Гуменюк повідомляла, що ситуація на південному напрямку залишається досить напруженою, але контролюється ЗСУ.

«Ворог деморалізований, розгублений. Складно йому збирати сили для майбутніх маневрів. Він, окопавшись і відчувши більш-менш захищений стан серед залізобетонних конструкцій, не хоче підійматися в атаку»,зазначила вона в ефірі телемарафону.

Пізніше, вдень оперативне угруповання військ «Каховка» оприлюднило інформацію про те, що задіяні у повномасштабній війні проти України бойовики з Донеччини втікли зі своїх позицій у Херсонській області. Разом з ними втекли десатники рф. Військові оприлюднили відео, де окупант заявив, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони в Херсонській області.

На відео присутня ненормативна лексика!

У «Каховці» також зазначили, що ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. HIMARS знищили практично всі великі мости: Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський.

«Залишилися лише пішохідні переходи. російська армія виявилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території Криму. Для України це блискучий шанс повертати свої території», вказують там.

Крім того, стало відомо, що ЗСУ влучили у Бериславський машинобудівний завод, де війська рф розташували свою техніку, боєприпаси та живу силу. Зараз там велика пожежа, повідомив голова Бериславської РВА Володимир Літвінов у коментарі «Суспільному».