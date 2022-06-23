Білоруси стягнули на кордон з Україною дерев’яні муляжі танків

Армія Білорусі розмістила дерев’яні муляжі танків біля кордону з Україною та почала залучати до цього району солдат-строковиків.

Про це повідомив на брифінгу у медіацентрі речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає NNS.

Він зазначив, що за останні кілька днів не було серйозних змін на Волинському та Поліському напрямках. За його словами, у Брестській та Гомельській областях перебувають до семи батальйонів, при цьому почали залучати строковиків.

Також Мотузяник повідомив, що армія Білорусі розміщує у прикордонних з Україною районах дерев’яні муляжі танків. За його словами, це робиться для оперативного маскування та демонстрації присутності.

Також триває перевірка боєздатності армії Білорусі, яка орієнтовно триватиме до 25 червня. Крім того, залишається загроза ракетних ударів із Білорусі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що режим Лукашенка оголосив про початок “мобілізаційних” навчань у Гомельській області. Навчання відбуватимуться до 1 липня та, згідно з повідомленням, планові.

Також до семи батальйонів військових Білорусі перебувають на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях. Це близько 3,5-4 тис. особового складу.

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