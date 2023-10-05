Окупанти створили понад 70 таборів для «перевиховання» українських дітей – Лубінець

У росії і на окупованих територіях існують понад 70 таборів для «перевиховання» українських дітей, в яких готують до військової «кар’єри».

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» повідомив Уповноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Таким чином він прокоментував питання організації росіянами навчально-методичних центрів «військово-патріотичного виховання» українських дітей.

«Так, «навчання» є примусовим. Фактично, немає вибору у наших дітей – чи брати в цьому участь, чи ні. Всіх записують, це офіційна навчальна програма на території рф для українських дітей. Я на цьому наголошую, що саме українських дітей намагаються записати в різні військові організації та провести через подібне «навчання». Росіяни це роблять не просто свідомо, вони хочуть саме з числа українських дітей ростити нове покоління російських військовослужбовців, які в майбутньому напевне, на думку росіян, повинні знову воювати проти України чи проти інших держав. Таке «яничарство» сучасного світу… Станом на зараз ми можемо казати, що не менше ніж 70 подібних таборів діють на території рф, на тимчасово окупованих територіях і в Криму», розповів Лубінець.

За його словами, лише за одну зміну в таких таборах проходять «навчання» тисячі дітей. Причому під «перевиховання» підпадають не лише хлопці, а й дівчата, яких навчають розбирати автомат Калашникова, співати російські «патріотичні» пісні та готують до військової «кар’єри».

Російські пропагандисти «промивають мізки» дітям заявами, ніби України та української нації ніколи не існувало, додав омбудсман.

«Свідомо росіяни вчиняють дії, які направлені на примусове переміщення дітей з однієї етногрупи в іншу. Це є однією з ознак геноциду як воєнного злочину… На жаль, багато міжнародних експертів, які працюють над питанням документування воєнних злочинів, все ніяк не можуть знайти докази вчинення саме злочинів проти людяності, які підпадають під геноцид. Мені здається, що ми як держава, я як Уповноважений ВР з прав людини стільки надали доказів, конкретних свідчень дітей, яких ми повернули з території рф, коли навіть за спілкування українською мовою фізично карають – на наш погляд це не просто ознака, це прямі докази вчинення рф геноциду проти українського народу», підкреслив Лубінець.

Він зазначив, що всі зусилля держави спрямовані на те, аби росіяни почали масово повертати українських дітей. Крім того, вже є нові механізми пошуку дітей на території рф.

«Щодо нових механізмів пошуку дітей – так, у нас вони є. Я не можу розкрити деталі, але факти, які ми зараз отримуємо з тимчасово окупованої території та з території рф, вони є ширшими, у нас більше доказів, інформації, у нас з’являються можливості встановити причетність російських можновладців, які брали чи беруть участь в процесі примусової депортації українських дітей. Такі списки ми також накопичуємо. Можливо, в майбутньому ми побачимо нові ордери на арешт з боку Міжнародного кримінального суду, що відіграє позитивну роль в процесі повернення українських дітей», резюмував Уповноважений ВР.

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