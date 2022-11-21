6 найдешевших країн Європи – скільки коштує проживання

Названо 6 найдешевших країн Європи для життя у 2023 році, які розташовані у східній її частині, передає NNS.

Як пише schengenvisainfo, при виборі країни для переїзду важливо враховувати також співвідношення вартості життя та якості.

6 найдешевших країн Європи для життя в 2023 році

Румунія

Країна з одними з найнижчих цін на проживання в Східній Європі є популярним місцем переїзду для багатьох іноземців з низки причин: привітні люди, дешева їжа, доступні гідні умови життя і красива країна. Орієнтовна вартість життя на одну людину в Румунії становить 499 доларів на місяць без урахування орендної плати за житло. Місячна вартість житла в столиці Бухаресті становить 200-300 доларів на місяць, в інших містах – 150-200 доларів, студіо обійдеться в середньому в 75 доларів. Комунальні послуги обійдуться в середньому в 115 доларів, а місячний проїзний – в 18 доларів. Мінімальна зарплата в Румунії – 472 долари. Найдешевшими для життя містами Румунії є Тімішоара, Клуж-Напока, Констанца і Сібіу.

Болгарія

Якщо ви шукаєте недорогу сільську нерухомість або розкішну міську квартиру, ви гарантовано знайдете в Болгарії те, що відповідає вашим потребам і бюджету. Орієнтовна вартість життя на одну людину в Болгарії становить близько 506 доларів на місяць без урахування орендної плати. Оренда житла в столиці Софії обійдеться в середньому в 350-500 доларів на місяць, за її межами – 175-200 доларів. На комунальні послуги в Болгарії в середньому йде 110 доларів на місяць, місячний проїзний коштує приблизно 27 доларів, а мінімальна зарплата тут – 372 долара. Найдешевшими для життя містами Болгарії є Велико Тирново, Пловдив, Варна і Бургас.

Албанія

Захоплююча природа та доступні умови життя зробили країну привабливою для багатьох іноземців. Орієнтовна вартість життя для однієї людини в Албанії становить приблизно 420 доларів на місяць без урахування орендної плати. У столиці Тирані місяць оренди житла обійдеться в середньому в 400 доларів, а в інших містах – 150-250 доларів. Комунальні послуги обійдуться в середньому в 80 доларів, а місячний проїзний – в 11 доларів. Мінімальна зарплата в Албанії – 281 долар. Найдешевше в Албанії жити в таких містах як Тирана, Дуррес, Саранда і Вльора.

Чехія

Ця відносно невелика країна має багату і довгу історію, а ще вона безпечна і доступна. Орієнтовна вартість життя на одну людину в Чеській Республіці становить 627 доларів (без урахування оренди). Орендувати житло в столиці Празі можна за 350-800 доларів на місяць, в інших містах – за 250 доларів. Комунальні послуги обійдуться в середньому в 270 доларів, а місячний проїзний – в 23 долари. Мінімальна зарплата в Чехії – 672 долари. Найдешевшими для життя містами Чехії є Брно, Пльзень, Острава і Оломоуц.

Польща

Це одне з найкрасивіших місць в Європі. Орієнтовні щомісячні витрати на проживання на одну людину в Польщі становлять 525 доларів без урахування орендної плати. Оренда житла в столиці Варшаві обійдеться в середньому в 400-700 доларів на місяць, за її межами – 200 доларів. На комунальні послуги в Болгарії в середньому йде 70-100 доларів на місяць, місячний проїзний коштує приблизно 24 доларів, а мінімальна зарплата тут – 655 доларів. Найдешевшими для життя містами Польщі є Катовіце, Білосток і Жешув.

Словенія

Тут красиві пейзажі, й в цілому дуже безпечно і чисто. Країна також має відмінне розташування в Європі, зі зручним доступом до Австрії, Хорватії та Італії. Орієнтовна вартість життя на одну людину в Словенії становить 679 доларів (без урахування оренди). Орендувати житло в столиці Любляні можна за 500 доларів на місяць, в інших містах – за 250-300 доларів. Комунальні послуги обійдуться в середньому в 40 доларів, а місячний проїзний – в 31 долар. Мінімальна зарплата в Словенії – 1100 доларів. Найдешевшими для життя містами Словенії є Мурська Собота, Кршко, Веленє і Марибор.

Джерело

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