Розвідники уразили польовий склад боєприпасів у Воронезькій області на площі 3500 квадратних метрів (відео)

Українські розвідники уразили польовий склад боєприпасів у Воронезькій області. «Бавовна» сталася сьогодні.

Про це повідомили вранці 25 червня у ГУР, передають «Новини України – НСН»

Як зазначається, 25 червня 2024 року в ольховатському районі воронезької області уражено польовий склад боєприпасів армії держави-агресора росії.

Операцію здійснили воїни Департаменту активних дій ГУР МО України.

Вночі на майданчиках зі снарядами, чия загальна площа становить 3500 квадратних метрів, виникла пожежа із детонацією та триває досі. З огляду на розміри складу, схоже, вибухатиме ще довго, – кажуть у ГУР

Розвідники уразили польовий склад боєприпасів у Воронезькій області: відео

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