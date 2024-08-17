Розшукують трьох українців, яких підозрюють у підпалі 34 суден у Хорватії – ЗМІ

Розшукують трьох українців, яких підозрюють у влаштуванні масштабної пожежі у Хорватії.

Про це з посиланням на «Балканський оглядач» пише «Європейська правда», передають «Новини України – НСН».

Українців підозрюють у підпалі 34 суден у Хорватії

Поліція хорватського регіону Істрія розшукує трьох українців, яких підозрюють у влаштуванні пожежі в порту Медулін і знищенні 34 суден. Підозрювані – 28-річний та двоє 25-річних громадян України.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що троє громадян України за попередньою змовою 14 травня прибули до Хорватії з Польщі та припаркували автомобіль в районі Медуліна, звідки попрямували в напрямку порту Медулін. Близько 3:40 ночі, поки двоє інших зловмисників були на варті, один із 25-річних хлопців прослизнув через огороджену частину пірсу та попрямував до причалу, – йдеться в повідомленні поліції

Далі підозрюваний кинув пляшку з легкозаймистою рідиною та спричинив пожежу, яка перекинулася на 34 пришвартовані судна, 22 з яких згоріли повністю, а інші були пошкоджені вогнем.

Власникам яхт, катерів та човнів завдано матеріальних збитків на суму близько двох мільйонів євро.

У поліції зазначають, що зловмисники наразі не перебувають на території Хорватії. Кримінальну справу проти них спрямовано до відповідної державної прокуратури.

Наступний крок – міжнародний ордер на арешт.

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