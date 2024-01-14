Росія замерзає від Калінінграда до Владивостока (відео)

У минулому році росіяни мріяли, що без їхнього газу замерзнуть Європа та Україна. А у цьому році сама Росія замерзає від Калінінграда до Владивостока. НСН розповість, що там відбувається.

Після численних повідомлень про те, що замерзає Підмосков’я, стало відомо, що й сотні будинків у Новосибірську залишилися без тепла та світла. Про це пише charter97. У третьому за величиною місті Росії сталася комунальна аварія – прорвало трубу. Рух транспорту паралізований. Наслідки усували понад 160 бригад комунальників. Причина проблем – труба 1974 виробництва. Її замінили, але частково, лише 8,5 метри.

Зима у Росії видалася холодною. Комунальних аварій так багато, що вони потрапляють навіть до ефірів федеральних каналів. У ситуацію доводиться втручатися навіть на рівні президента. Підмосковні Електросталь, Селятине, Воскресенськ, Тверська область. Список можна довго продовжувати. На відсутність опалення скаржаться від Калінінграда до Далекого Сходу.

13 січня повідомили про масовий блекаут у Ростові.

Як пишуть місцеві ЗМІ, без електрики, води та опалення залишились десятки будинків.

Світла немає також у Батайську.

У Новочеркаську також аварія зі світлом

«На лініях «Россетей» сталася аварія, у різних районах міста зафіксовано відключення світла. Енергетики обіцяють поновити подачу електроенергії протягом години», — написав мер

Згодом влада заявила, що світло з’явилася.

Але сьогодні вранці «Доненерго» повідомило про перебої в центрі Ростова та масові відключення в місті Азові. Роботи на мережах продовжуються.

У Кремлі позначили, що проблему бачать та вирішують, але швидко допомогти всім не вийде.

«Незважаючи на зусилля щодо оновлення систем ЖКГ, вже зрозуміло, що зараз реально провести лише аварійний ремонт. Багато мереж так і залишаться в досить старому стані», – заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков

Відео нижче оприлюднено в ТГ-каналі Сергія Наумовича.

Українці жартують:

«Це в росії фанат Скабєєвої і Кісєльова-Соловйова шукає під столом пульт від телевізора, щоб подивитися сюжет, як Європа мерзне»

Росія замерзає від Калінінграда до Владивостока: відео

Нагадаємо, раніше ми писали: Бумеранг працює, росіяни замерзають в темряві: як зимовий армагеддон в РФ став можливим