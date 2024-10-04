Росія готується до ядерного удару? По всій країні сирени і навчання (фото, відео)

Росія готується до ядерного удару? По всій країні лунали сирени, а також проходять навчання з цивільної оборони.

Про це повідомляє російське видання «База», публікує фото і відео, передають «Новини України – НСН».

Вчора по всій Росії звучали сирени повітряної тривоги – як з’ясувалося, це була перевірка системи оповіщення населення.

Ранок жителів Химок, Омська, Пермі, Самари та інших міст Росії почався не з кави, а з гучної сирени. Як писали в МНС, це лише перевірка, в рамках якої прозвучали сирени, а також на одну хвилину змістили ефір теле- і радіоканалів.

Слідом за перевіркою систем оповіщення населення по всій Росії проходять навчання з цивільної оборони.

Росія готується до ядерного удару?

Судячи з фотографій з Анапи, Ульяновська, Когалима та інших міст, особлива увага приділялася ліквідації наслідків хімічного зараження. При цьому, в більшості випадків як навчальна складова використовувалася ситуація «застосування противником повітряного ядерного удару об’єктам інфраструктури».

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