Українська розвідка дізналася, що росія, ймовірно, готує удари по об’єктах української ядерної енергетики напередодні зими. Україна попереджає про ризик ядерного інциденту.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, передають “Новини України – НСН”.

За даними розвідки, під ударом росіян, зокрема, можуть опинитися відкриті розподільчі пристрої атомних електростанцій та підстанції передачі. Вони є критичними для безпечної роботи атомної енергетики, кажуть у МЗС.

Високий ризик ядерного інциденту – росія, ймовірно, готує удари по українських АЕС

Інформацію, яку отримала розвідка, вже передали партнерам та МАГАТЕ.

Там попереджають про «високий ризик ядерного інциденту, який матиме глобальні наслідки» і закликають держави та міжнародні організації запобігти таким подіям. Україна просить МАГАТЕ забезпечити постійну розширену присутність місій на всіх ядерних обʼєктах, які можуть стати об’єктом для атаки росії.

Відомо, що поруч з українськими АЕС менш ніж за місяць пролетіли понад 100 ворожих дронів та ракет.

Тоді там наголосили, що такі дії росії становлять «безпрецедентну загрозу» не лише для України, а й для всього континенту. До цього жодна держава у світі не створювала подібних загроз атомним об’єктам.

Ще новини України: МАГАТЕ закликає росію негайно деокупувати ЗАЕС і повернути її під контроль України