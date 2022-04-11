Прес-секретаря Путіна піймали на брехні щодо Бучі: у прямому ефірі йому показали відео розстрілу жінки військами рф

Прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова піймали на брехні щодо Бучі: у прямому ефірі йому показали відео розстрілу жінки військами рф, повідомляє NNS, посилаючись на Обозрєватєль.

Ведучий SkyNews у відповідь на брехню Пєскова про Бучу показав відео, як окупанти розстріляли жінку на велосипеді

Прес-секретареві президента Російської Федерації Дмитру Пєскову показали, як солдати російської армії вбивали мирних жителів у Бучі на Київщині. Коли він почав в інтерв’ю SkyNews брехати, що Росія не влаштовувала геноциду українців у цьому невеликому містечку, йому продемонстрували кадри розстрілу місцевої велосипедистки.

Жалюгідні спроби Пєскова виправдатися і посіяти сумніви в тому, що це окупанти вбили жінку, провалилися – його тицьнули носом у залізний доказ злочинів РФ. Фрагмент інтерв’ю опублікував радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

Під час інтерв’ю SkyNews, коли мова зайшла про звірства російських окупантів у Бучі під Києвом, Пєсков звично взявся брехати, що путінська армія нікого не вбивала. І трупи місцевих жителів на вулицях мирного міста – не справа її рук.

Ведучий уточнив, що відома точна геолокація та дата злочину.

Побачивши відео, Пєсков спробував заперечити чи хоча б посіяти сумніви у очевидному. Він поцікавився: звідки ви знаєте, що це російська техніка?

Тоді іноземний журналіст показав йому збільшений кадр із того ж відео, де на броні чітко видно новий символ рашізму – літеру V.

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