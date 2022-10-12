Підрив Кримського мосту – ФСБ росії назвала організаторів (повна версія)

Підрив Кримського мосту, який стався зранку 8 жовтня, викликав бурю емоцій у українців і справжній у росіян. Сьогодні, 12 жовтня у ЗМІ країни-агресора з’явилася інформація про результати розслідування ФСБ, передає NNS.

ФСБ росії заявила, що організатором «теракту» на Кримському мосту нібито є керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

«Федеральною службою безпеки спільно зі слідчим комітетом встановлено, що організатором теракту на Кримському мосту були Головне управління розвідки Міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура», – заявили у ФСБ.

Російські правоохоронці встановили «12 співучасників підготовки теракту на Кримському мосту, вісім із них затримано», серед них п’ять громадян росії, троє громадян України та Вірменії.

У ФСБ також заявили, що «бомбу для теракту було закамуфльовано у рулони з плівкою. Вибухівку було відправлено з Одеси через Болгарію, Грузію та Вірменію».

Повна версія ФСБ про вибух на Кримському мості:

організатором було головне управління розвідки міноборони України, його керівник Кирило Буданов, співробітники та агентура

бомба була закамуфльована в рулони з будівельною поліетиленовою плівкою на 22 палетах загальною вагою 22,77 тонни і на початку серпня відправлена ​​з порту Одеси в болгарській Русі за контрактом №02/08/2022 між ТОВ ‘Транслогістик УА’ (Київ) S.A. (Русі)

до організації переправки вантажу з Болгарії до порту Поті (Грузія), а потім до Вірменії були залучені громадяни України Михайло Володимирович Цюркало (1975 року народження), Денис Олегович Ковач (1979) та Роман Іванович Соломко (1971), громадяни Грузії Сандро Іносарідзе та брокер на ім’я Леван та громадянин Вірменії Артур Терчанян (1985)

з 29 вересня по 3 жовтня в Єревані в терміналі ‘Трансальянс’ вантаж був розмитнений за правилами ЄАЕС, була зроблена заміна документів, після чого його відправником вже було ТОВ ‘ГУ АР ДЖІ ГРУП’ (Вірменія, місто Алаверді), а одержувачем ТОВ ‘Лідер ‘ (Москва)

на зареєстрованій в Грузії вантажівці DAF вантаж 4 жовтня перетнув російсько-грузинський кордон і 6 жовтня був доставлений і розвантажений на оптовій базі Армавіра в Краснодарському краї

7 жовтня за сприяння Соломка, громадянина України Володимира Васильовича Злоба (1987) та ще 5 встановлених громадян Росії документи на вантаж знову були змінені, відправником було вказано ТОВ ‘ПЕК-34’ (Ульяновськ), а одержувачем неіснуюча фірма в Криму

цього ж дня палети були завантажені у вантажівку громадянина Росії Махіра Юсубова (1971), яка виїхала до Сімферополя, а 8 жовтня о 06.03 під час проходження Кримським мостом було здійснено підрив.

Контроль за пересуванням вантажу по всьому маршруту та контакти з учасниками схеми здійснював співробітник ГУР Іван Іванович, який використовував для координації як віртуальний анонімний номер, куплений в інтернеті, так і зареєстрований на громадянина України С. В. Андрійченко (1988) з Кременчука.

ФСБ опублікувала фотографії деяких причетних до організації теракту на Кримському мосту, а також відео огляду вантажівки, яка вибухнула на мосту.

А це, за верчією ФСБ, рентген вантажівки, що вибухнула на Кримському мості. У кузові видно пачки плівки, в яку, за заявою ФСБ, було заховано вибухівку

Нагадаємо, вранці 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту стався вибух та потужна пожежа. За словами окупаційної влади, на мосту нібито вибухнув вантажний автомобіль. Дорожнє полотно було пошкоджене, кілька прольотів упали у воду.

Видання The New York Times написало, що вибух на Кримському мості нібито влаштувала українська сторона.

Вже наступного дня після інциденту у росії заявили, що вибух був терактом, спрямованим на руйнування російської інфраструктури. Звинуватили у цьому «українські спецслужби».

Путін заявив, що підрив Кримського мосту організували українські спецслужби