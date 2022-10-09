Путін заявив, що підрив Кримського мосту організували українські спецслужби

Президент росії володимир путін заявив, що автори, виконавці та замовники підриву Кримського мосту, який стався вранці 8 жовтня, – це спецслужби України.

Як передає NNS, про це пише російський пропагандистський ресурс «РИА Новости».

Таким чином путін майже через дві доби вперше прокоментував вибух на мосту. Зробив він це під час зустрічі з головою слідчого комітету росії олександром бастрикіним.

Глава рф сказав, що підрив Кримського мосту — це «теракт, спрямований на руйнування критично важливої ​​інфраструктури рф».

бастрикін додав, що влаштувати підрив нібито допомагали «громадяни росії та іноземних держав». Також він стверджує, що російські силовики вже нібито встановили підозрюваних.

Підрив Кримського мосту

Уранці 8 жовтня на Кримському мосту, який з’єднує росію та окупований Крим, відбувся вибух, також загорілися цистерни з паливом на залізничні колії. В результаті вибуху зруйновні два прольоти дорожнього покриття.

Нагадаємо, міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року. У грудні 2019-го росія запустила ним залізничне сполучення, після чого США запровадили додаткові санкції.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україні почали обговорювати ідею знищення цього мосту, адже саме через нього російсько-окупаційні війська перекидають підкріплення своїй армії.

Ще у квітні секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що Збройні сили готові завдати удару по Кримському мосту за першої ж нагоди, а втім, поки що Україна не має настільки далекобійної зброї.