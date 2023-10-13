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МОК зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії – названо причину

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МОК зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії – названо причину
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МОК зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного олімпійського комітету, передає НСН.

Міжнародний олімпійський комітет зупинив діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР) через включення до нього організацій з окупованих регіонів України.

Російський олімпійський орган більше не має права працювати як національний олімпійський комітет і не може отримувати фінансування від олімпійського руху, заявив 12 жовтня представник МОК Марк Адамс.

Рішення МОК пов’язане з визнанням з боку ОКР так званих олімпійських рад у регіонах України, про анексію яких оголосила Росія – Донецькій, Луганській, Запорізькій і Херсонській областях.

Це є порушенням Олімпійської хартії, оскільки порушує територіальну цілісність Олімпійського комітету України, заявили в МОК.

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