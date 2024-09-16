Повідомляють про новий замах на Трампа: що відомо про підозрюваного (фото)

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Новий замах на Трампа: стрілянина біля гольф-клубу

У неділю, 15 вересня, сталася стрілянина біля Дональда Трампа, коли він залишав свій гольф-клуб у Вест-Палм-Біч, штат Флорида. Про це повідомляє New York Post.

За даними правоохоронних органів, Секретна служба відреагувала на стрілянину біля Дональда Трампа у штаті Флорида.

На Трампа було здійснено чергову спробу замаху, він цілий і неушкоджений, — заявила конгресвумен Марджорі Тейлор-Грін

Зазначають, що біля гольф-клубу Трампа у Вест-Палм-Біч двоє людей нібито розпочали стрілянину. У передвиборному штабі заявили, що політик знаходиться у безпечному місці.

Президент Трамп перебуває в безпеці після пострілів поблизу нього. Наразі жодних подробиць, — заявив речник Трампа Стівен Ченг

У ЗМІ назвали ім’я підозрюваного

У черговому замаху на Дональда Трампа підозрюється 58-річний Раян Уеслі Раут, пишуть американські ЗМІ.

AP, посилаючись на дані ФБР, пише, що затриманий біля гольф-клубу чоловік цілився з автомата Калашнікова з оптичним прицілом, доки Трамп грав на одному з полів. Підозрюваному 58 років, він має невелику будівельну фірму на Гаваях, стверджує видання.

Служба перевірки фактів Бі-бі-сі (BBC Verify), вивчивши облікові записи в соцмережах людини з ім’ям Ryan Routh і з фотографіями, схожими на фото затриманого, з’ясувала, що він, зокрема, палко підтримував Україну у війні з Росією.

Раян Уеслі Раут, якого влада підозрює у плануванні нападу на колишнього президента Дональда Трампа під час гри в гольф, висловив рішучу підтримку Україні в десятках публікацій у соціальній мережі X у 2022 році, заявивши, що він готовий померти в сутичці і що “треба спалити Кремль дотла”.

Про це пише CNN.

«Я готовий полетіти до Кракова та поїхати до кордону України, щоб бути добровольцем, воювати і померти…Чи можу я бути прикладом, ми повинні перемогти” — заявив Раут у дописі X у березні 2022 року

Тоді Раут використав свій особистий обліковий запис у Facebook минулого року, щоб заохотити іноземців брати участь у війні. Починаючи з жовтня 2023 року, він намагався залучити афганських призовників до постів, представляючи себе “позаштатним зв’язковим для українського уряду”.

«Воїни Афганістану — Україна певною мірою зацікавлена ​​в 3000 солдатів, тому мені потрібно, щоб кожен солдат, який має паспорт, надіслав мені копію свого паспорта для виряджання до України», — зауважив він в одному з таких дописів, опублікованому англійською та пушту.

На новий замах на Трампа відреагували Байден і Гарріс

Віцепрезидентка США та кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс засудила політичне насильство і заявила, що вона «глибоко стурбована» можливим замахом на Дональда Трампа.

Її цитує Politico.

«У міру того, як ми збираємо факти, я буду чесною: я засуджую політичне насильство. Ми всі повинні зробити свій внесок, щоб цей інцидент не призвів до більшого насильства», – йдеться у заяві Гарріс «Я вдячна, що колишній президент Трамп у безпеці. Я висловлюю вдячність Секретній службі США та партнерам правоохоронних органів за їхню пильність», – зазначила вона

Президент США Джо Байден був проінформований про інцидент. У своїй заяві він повідомив, що доручив команді продовжувати забезпечувати Секретну службу всіма ресурсами, необхідними для забезпечення подальшої безпеки Трампа.

«Я радий, що колишній президент не постраждав. Ведеться активне розслідування цього інциденту, правоохоронці збирають більше подробиць про те, що сталося. Як я вже багато разів казав, у нашій країні немає місця політичному насильству чи будь-якому насильству взагалі», – наголосив він

Нагадаємо, 13 липня у кандидата у президенти США Дональда Трампа стріляли у Пенсильванії. Пізніше він заявив, що поранений у верхню частину правого вуха.

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