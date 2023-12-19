Загроза з неба: росія формує 4 нові авіаційні полки

Росія формує 4 нові авіаційні полки. В американському інституті вивчення війни оцінили рівень загрози, передає НСН.

Міністерство оборони Росії формує чотири нові полки військово-транспортної авіації. Втім, на думку аналітиків, ці зусилля, ймовірно, спрямовані на реорганізацію існуючих підрозділів для підтримки позиції російських сил, а не на додавання нових можливостей у короткий термін. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними пов’язаного з Кремлем видання «Известия», міноборони РФ вирішило створити та розгорнути чотири нові полки для дій на північному, південному та західному стратегічних напрямках і вже створило перший з цих полків на російському Далекому Сході.

Так, РФ відновила 600-й полк військово-транспортної авіації. На думку аналітиків, реактивація цього підрозділу свідчить про те, що міноборони Росії перебудовує свої існуючі сили авіації більше за зразком радянських часів.

Міноборони Росії планує розмістити ще один авіаційний полк у Тамбові до кінця 2023 року та розширює місцеву інфраструктуру аеродрому для підтримки цього базування.

Джерело в міноборони Росії також стверджує, що нові полки авіації отримають нові модернізовані літаки Іл-76, транспортні літаки Ан-26 і, можливо, вертольоти Мі-26, щоб допомогти покращити логістику Росії.

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