Як пише видання Sky News, на концерті у Лейпцигу Стюарт виконав свій хіт “Rhythm Of My Heart“, який він випустив у 1991 році. Цю пісню артист присвятив українській столиці. Ба більше, виконавець називає цю композицію – піснею війни.

Під час виступу Рода на сцені з’явився жовто-блакитний прапор та портрет Президента України Володимира Зеленського. Співак повернувся спиною до глядачів та співав хіт обличчям до українського лідера. Проте такі дії знаменитості шанувальники не підтримали.

За нагадування про повномасштабне вторгнення глядачі освистали Стюарта. Натовп голосно кричав та свистів. Варто вказати, що артист не зважав на це і він продовжив свій концерт.

Відео як це було:

Німці освистали легендарного співака Рода Стюарта, коли він співав пісню на підтримку України

Реакція Рода Стюарта на інцидент

Після ситуації на концерті в Німеччині виконавець опублікував заяву на підтримку Україні. Він вкотре наголосив, що не перестане допомагати українцям і буде й надалі висловлювати свою позицію щодо війни. Стюарт підкреслив, що російського диктатора потрібно зупинити:

Я підтримував український народ протягом усієї цієї війни. Починаючи з того, що допомагав доставляти продукти в країну, і закінчуючи орендою будинку у Великобританії для української сім’ї, а також найманням двох українців у склад свого гастрольного гурту. Так, я підтримую Зеленського і народ України, і я буду продовжувати це робити. Путін повинен бути зупинений.

Що відомо про Стюарта

Род Стюарт – британський співак та автор пісень, одна з найбільш впізнаваних зірок у світі музики. Його кар’єра розпочалася в 1960-х роках, коли він приєднався до гуртів The Jeff Beck Group і Faces.

У 1971 році Стюарт випустив свій сольний альбом “Every Picture Tells a Story”, який містив хіти “Maggie May” та “Reason to Believe”. Цей альбом приніс йому світову славу.

Протягом своєї кар’єри Род випустив понад 30 студійних альбомів, включаючи такі хіти, як “Atlantic Crossing”, “A Night on the Town” та “Blondes Have More Fun”. Він виконує пісні у стилі рок-н-рол, поп, фолк та блюз. Знаменитість отримав нагороди Ґреммі і Brit Awards.

