На Росії затримали і катують Тринадцятого – одіозного воєнкора і окупанта, який радів підриву Каховської ГЕС

На росії затримали Тринадцятого. Ця новина «бомбою» вибухнула учора, 5 жовтня, в інформаційному просторі – як російському, так і українському.

Тринадцятий – окупант і затятий ворог України, неприхований нацист. Власник багатотисячного телеграм-каналу. Він неодноразово радів загибелі мирних українців, у тому числі дітей. Тріумфував, коли росіяни підірвали Каховську ГЕС, і Херсонщина йшла під воду. Закликав завдавати по Україні більше ударів – у тому числі і ядерних. Мріяв про повне знищення українського народу і випалення усієї території нашої держави.

На війні в Україні Тринадцятий, він же Єгор Гузенко, з 2014 року. Допомагав захоплювати Донбас. А у лютому 2022 року прийшов разом з армією РФ на Херсонщину. Там і знаходився переважну частину часу.

При цьому підтримував Пригожина, не раз критикував керівництво РФ за «м’які методи ведення війни» і переслідування «патріотів». Називав владу зрадниками.

Ось наприклад, що він писав 9 вересня цього року:

«Зрадники сидять у Кремлі. Все, крапка. Падають літаки, відбуваються вибухи, прибирають незручних, саджають по в’язницях, бл*. Роблять усе що хочуть… Зрадники захопили країну… Якби 10 років тому один би дідусь не обі*рався, бл*, і пішов би, бл*, як то кажуть, бл*, по-чесному, а не по-тихому ми там лазили, нах*й, а по-чесному, бл*, пішли би у 14 році, 10 років тому, то всієї цієї ху*ні б не було», — заявляв тоді Гузенко

І от він сам потрапив до внутрішньої м’ясорубки, як і багато хто з йому подібних.

Як і де затримали Тринадцятого

Про Тринадцятого відомо, що у Росії він мав проблеми із законом ще до початку так званої «СВО». І війна в Україні для Гузенка стала гарною можливістю сховатися від правоохоронних органів. Він періодично згадував у своїх зверненнях до аудиторії телеграм-каналу про те, що не може поїхати до Росії через ризик бути затриманим. Навіть на похорон батька, який відбувся у Ставропольському краї, не приїхав. Про що скиглив у прямому ефірі.

А тут чомусь вирішив навідатись додому. І був затриманий.

Про затримання Тринадцятого повідомили у його телеграм-каналі, а також низка російських ЗМІ, передають “Новини України – НСН“.

Сталося це Ставропольському краї Росії – на малій батьківщині Гузенка, у місті НовопавлівськПід час затримання до нього застосували силу, а він чинив опір. Все це відбувалося під час концерту, присвяченого дню міста.

Ось як це було:

Згодом Гузенку вдалося записати і оприлюднити відео, в яких він заявив, що «вперше приїхав додому, і ось так його зустріло рідне місто».

Він закликав допомогти йому звільнитися.

Згідно з інформацією Telegram-каналу Mash, затримання сталося після того, як Гузенко почав конфліктувати з поліцейськими через зауваження щодо маски на обличчі. Нібито він відмовився зняти маску, яка налякала оточуючих. А вже коли Тринадцятого привезли у відділок, там підняли його старі справи.

Вчора і сьогодні у його телеграм-каналі, якій ведуть тепер інші адміни, відбуваються справжні істерики. «Патріоти» обурені. Також повідомляється, що Тринадцятого катують у відділку, а «хароших навастєй нєт».