Вдруге за добу палає на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії – що там відбувається?

На Байкало-Амурській магістралі знову палає – це вже вдруге за добу, передає НСН. Про нову «бавовну» повідомляють російські ЗМІ. Раніше джерела в СБУ розповіли журналістам про свою причетність до вибухів. Йдеться про Північномуйський тунель ім. Бессолова, який знаходиться в Бурятії і є ділянкою єдиного серйозного шляху залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

Що сталося на Байкало-Амурській магістралі?

У ніч на 30 листопада на перегоні Ітикіт – Окусікан Східно-Сибірської залізниці, під час руху Північномуйським тунелем (його довжина 15 кілометрів) спалахнув вагон, що знаходився у складі вантажного поїзда.

У тунелі працювали відновлювальні та пожежні потяги. Також на місце події прибули співробітники поліції та ФСБ. Поліцейськими та співробітниками спецслужб крім усього відпрацьовувалися місця стоянок поїзда.

Постраждалих нібито немає. Але було затримано рух десяти вантажних поїздів. Також внаслідок пригоди було пошкоджено три вагони-цистерни — один із них вигорів повністю.

Загалом у складі поїзда знаходилося 41 цистерна з паливом, 3 цистерни з авіаційним паливом та 6 вагонів із чорним металом.

Потяг, що спалахнув, їхав зі станції Тайшет. Вантажний потяг із 50 вагонів почав в’їжджати в тунель неподалік станції Окусікан у Бурятії, коли машиніст почув «хлопок». В одному з вагонів почалася пожежа.

Ось так красиво палав потяг у Північномуйському тунелі сьогодні вночі

Російські ЗМІ спочатку писали про диверсію, а потім заявили, що причиною пожежі у вантажному поїзді у Північному тунелі, за попередніми даними, стало замикання кабельної мережі. Нібито на одній із ділянок колії було виявлено вигоряння 200 метрів кабельної лінії. З одного з вагонів почало витікати паливо.

Вдень ЗМІ заявили, що затримок у русі пасажирських поїздів вже немає.

Аж раптом увечері стало відомо, що у Північному тунелі знову горить склад із вантажем!

За даними російських ЗМІ вантажний потяг спалахнув тепер на обхідній колії. Відомо, що у складі поїзда є цистерни з паливом, проте причини займання поки що невідомі.

Що каже СБУ?

Видання РБК-Україна, посилаючись на власні джерела, пише, що нічний вибух на Байкало-Амурській магістралі – це була вдала операція СБУ, яка паралізувала єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм.

“Фактично це єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між РФ та Китаєм. І наразі цей шлях, який Росія використовує у тому числі й для військових постачання, паралізовано”, – повідомили співрозмовники журналістам

За даними журналістів, під час руху вантажного поїзда спрацювали 4 вибухових пристрої. Зараз на місці працює ФСБ, залізничники безуспішно намагаються мінімізувати наслідки спецоперації.

Офіційно в спецслужбі подію не коментували.

Довідково

Байкало-Амурська магістраль (БАМ) – це залізниця в азійській частині Росії. Довжина 4234 км (траса від Усть-Кута над р. Леною до Комсомольська-на-Амурі). Основну частину шляху збудовано у 1974-84. Існує три відгалуження до Транссибірської залізниці.

Довжина залізниці – 4 234 км.

Північномуйський тунель імені В. А. Безсолова – це залізничний тунель в Республіці Бурятія на Байкало-Амурській магістралі (на перегоні роз’їзд Ітикіт – станція Окусікан), відкритий 5 грудня 2003 року. За протяжністю є найдовшим залізничним тунелем у Росії – 15 343 метри.

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