Мешканцям Бєлгородщини готують буржуйки та дрова, а їхні будинки палають (відео)

Мешканцям Бєлгородщини готують буржуйки та дрова, а їхні будинки палають. Так виглядає війна, розв’язана Путіним і підтримана активно чи мовчазно росіянами.

Мова йде поки що про прикордоння Бєлгородської області, яке постійно знаходиться під обстрілами – як з боку України, так і з боку російських військових, що регулярно випадково кидають на голови співвітчизників бомби, призначені для харків’ян та інших українців.

Мешканцям Бєлгородщини готують буржуйки та дрова

«Завжди краще готуватися до найгіршого» – каже губернатор Бєлгородщини Гладков. Днями він зустрівся з мешканцями Нової Таволжанки, що на прикордонні, і заявив, що влада готує для жителів дрова, буржуйки та генератори.

«Зима може бути різною: і дрова готуємо, і буржуйки готуємо, і генератори купуватимемо. Якщо є можливість, і ви те саме готуйте. Бог його знає, завжди краще готуватися до найгіршого», – сказав російський посадовець

Будинки мешканців Бєлгородщини палають

А тим часом, дехто з мешканців Бєлгородщини через війну, розв’язану Путіним, залишиться не тільки без електроенергії та опалення, а й без даху над головою. Адже тут регулярно обстрілами руйнуються будинки.

Зокрема, сьогодні у Шебекіному палала багатоповерхівка.

Так виглядає бумеранг.

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