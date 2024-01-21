Масові протести в Ізраїлі: люди вимагали відставки уряду та припинення бойових дій

Масові протести в Ізраїлі відбулися 20 січня. Про це повідомляє The Times of Israel, передає НСН.

Люди вийшли на вулиці у трьох великих містах країни: Тель-Авіві, Кесарії та Єрусалимі. Вони вимагали відставки уряду, звільнення понад 130 заручників, утримуваних у Газі, та припинити бойові дії

Зазначається, що мітинги організував Форумом сімей заручників і зниклих безвісти. Учасники, які брали слово, вимагали припинення бойових дій у Газі та обміну з ХАМАСом для повернення заручників.

Окремі антиурядові мітинги також пройшли в Тель-Авіві та Єрусалимі із закликами до відставки прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Мітинг у Тель-Авіві транслювався одночасно з акцією протесту біля приватної резиденції Нетаньягу в Кесарії, де люди кричали в мегафони: “Договір, негайно!”

Голова правозахисної групи Na’amat Хагіт Пеер, закликала до угоди з ХАМАСом і засудила міжнародні жіночі групи за те, що вони не виступили проти актів зґвалтування та сексуального насильства щодо жінок з боку терористів ХАМАС.

Масові протести в Ізраїлі: фото, відео

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