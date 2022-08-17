За добу у Латвії зібрали 300 тисяч євро на Байрактар для України. Одним з ініціаторів збору виступив латвійський музикант Ралфс Ейландс.

Музикант запитав в українського посла й інших дипломатів, чим Латвія може допомогти Україні. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “НВ”.

Останні відповіли, що найкраще купити Байрактар. Для цього потрібно 5 млн євро.

«Українські дипломати кажуть, що, навіть якби ми зібрали гроші на ракети для HIMARS або ще щось, благодійному фонду було б дуже складно їх купити. А варіант, з Міністерством оборони Латвії, вже практичніший і більш імовірний», пояснив музикант.

Збір коштів на Байрактар у Латвії оголосили 16 серпня. Станом на 16:00 середи, 17 серпня, на платформі ziedot.lv вже зібрали 331 577 євро. Зібрані гроші передадуть Міністерству оборони Латвії. А воно купить Байрактар у Туреччини і передасть його Україні.

У Польщі вже назбирали гроші на «Байрактар» для України