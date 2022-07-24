У Польщі вже назбирали гроші на «Байрактар» для України. Через популярність збір коштів ще триває. До кінця збору грошей залишилося ще чотири дні.

Збір коштів на ударний безпілотник «Байрактар» для Збройних сил України у Польщі вже досягнув поставленої позначки у 22,5 мільйона злотих (понад 4,5 мільйона євро). Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті “Громадське”, яке посилається на організатора збору польського журналіста Славомір Сераковського.

Станом на 16:40 24 липня у Польщі пожертвували вже 22 705 992 злотих на потреби ЗСУ. До кінця збору грошей залишилося ще чотири дні, і Сераковський вирішив не закривати збір, хоча поставленої цілі вже досягнули. Він розповів, що отримував багато повідомлень про те, що люди хочуть продовжувати приєднуватися до збору та запрошують друзів. Тому збір буде активний ще кілька днів. Зібрані «надлишки» перекажуть на рахунок Збройних Сил у Нацбанку України.

Нагадаємо, у травні в Литві лише за три з половиною дні зібрали п’ять мільйонів євро для купівлі ударного безпілотника «Байрактар» для ЗСУ. Посол України в Литві заявив, що це перший випадок в історії, коли люди збирали гроші на купівлю «Байрактара».

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