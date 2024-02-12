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ВійнаРосія

Те, що залишається за кадром: як виглядають полонені окупанти перед обміном

Журналіст
як виглядають полонені окупанти перед обміном

Як виглядають полонені окупанти перед обміном, показали фотографи Влада та Костянтин Ліберови. Вони опублікували фото російських окупантів, які потрапили у полон, але повертаються в РФ у рамках обміну.

Унікальні кадри вони опублікували на своїй сторінці в Інстаграм, передає НСН. За їх словами, всі окупанти давали дозвіл на зйомку.

«Ті, хто думають, що ми уживемось з ними на одній землі – подивіться їм в очі, подивіться в ці обличчя. Це ті, проти кого ми захищаємо нашу землю, ті, хто заперечують нашу історію і наше існування», пишуть фотографи.

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Вони відзначили, що чим ближче до російського корбону, тим серйозніші обличчя у полонених. Під час зйомки, фотографи не намагалися маніпулювати.

«Супроводжуючі з нашого боку проводять їм невеликий інструктаж: роздають візитівки фондів “Хочу жить” та “Наш выход”, де пояснюється, як безпечно потрапити до українського полону наступного разу. Зрозуміло, що щойно вони опиняться на території РФ, в них одразу ж заберуть ці візитівки, тож полонені буквально запам’ятовують вміст на пам’ять», додали Ліберови.

Як виглядають полонені окупанти перед обміном

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