Те, що залишається за кадром: як виглядають полонені окупанти перед обміном

Як виглядають полонені окупанти перед обміном, показали фотографи Влада та Костянтин Ліберови. Вони опублікували фото російських окупантів, які потрапили у полон, але повертаються в РФ у рамках обміну.

Унікальні кадри вони опублікували на своїй сторінці в Інстаграм, передає НСН. За їх словами, всі окупанти давали дозвіл на зйомку.

«Ті, хто думають, що ми уживемось з ними на одній землі – подивіться їм в очі, подивіться в ці обличчя. Це ті, проти кого ми захищаємо нашу землю, ті, хто заперечують нашу історію і наше існування», пишуть фотографи.

Вони відзначили, що чим ближче до російського корбону, тим серйозніші обличчя у полонених. Під час зйомки, фотографи не намагалися маніпулювати.

«Супроводжуючі з нашого боку проводять їм невеликий інструктаж: роздають візитівки фондів “Хочу жить” та “Наш выход”, де пояснюється, як безпечно потрапити до українського полону наступного разу. Зрозуміло, що щойно вони опиняться на території РФ, в них одразу ж заберуть ці візитівки, тож полонені буквально запам’ятовують вміст на пам’ять», додали Ліберови.

Як виглядають полонені окупанти перед обміном